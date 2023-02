Biathlon-Junioren: Ein Titel und drei Medaillen - Gemischte EM-Bilanz für deutsches Team

Von: Tobias Ruf

Biathlon-EM: Hans Köllner wurde Europameister im Einzel. © Koksarovs/IBU

Vom 15. bis 19. Februar fand die Biathlon-EM der Junioren in Lettland statt. Der deutsche Nachwuchs zeigte in Madona Licht und Schatten.

Madona - Während die Profis bei der Biathlon-WM in Oberhof zugange waren, kämpften die Junioren bei der Biathlon-WM in Lettland um Medaillen. In acht Rennen wurden die neuen Europameister der Juniorinnen und Junioren ermittelt.

Für die deutsche Mannschaft begann die Biathlon-Junioren-EM mit einem Auftakt nach Maß. Im Einzel der Junioren sicherte sich Hans Köllner über die 15 Kilometer bei vier Schießeinlagen den Titel. Der 21-Jährige traf alle 20 Scheiben und verhinderte so die im Einzel gefürchteten Strafminuten.

Biathlon-EM der Junioren: Damen bleiben hinter Erwartungen zurück

Es sollte der einzige EM-Titel für den Deutschen Skiverband bleiben. In den sieben weiteren Rennen gab es zwar noch drei weitere Medaillen, die erhofften weiteren EM-Siege blieben aber aus.

Vor allem bei den Damen, die im IBU Junior Cup und auch im IBU Cup bereits große Erfolge in dieser Saison einfahren konnten, wurden den Erwartungen nicht gerecht.

Biathlon-EM der Junioren: Fichtner holt zwei Medaillen

Marlene Fichtner gewann in der abschließenden Verfolgung über 10 Kilometer die Bronzemedaille und erreichte im Duo mit Fabian Kaskel auch in der Single-Mixed-Staffel den dritten Rang.

Biathlon-EM: Marlene Fichtner (links) und Fabian Kaskel werden Dritter in der Single-Mixed-Staffel. © Koksarovs/IBU

In der Mixed-Staffel kamen Köllner, Benjamin Menz, Magdalena Rieger und Johanna Puff auf den zweiten Platz hinter dem siegreichen Team aus Italien. In den Sprints blieb der deutsche Nachwuchs ohne Edelmetall.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Nove Mesto

Europameisterin im Einzel der Damen wurde Lea Rothschopf aus Österreich. Die Single-Mixed-Staffel gewann Frankreich, im Sprint der Junioren sicherte sich Nicolo Betemps aus Italien den EM-Titel.

Betemps sicherte sich auch den Titel in der Verfolgung und machte so Italien zur erfolgreichsten Nation bei der EM in Lettland. Auch Österreich durfte sich über eine zweite Goldmedaille freuen, Lara Wagner siegte im Sprint der Juniorinnen. Anaelle Bondoux sicherte sich den Sieg im Verfolger der Damen und damit für Frankreich den zweiten Platz im Medaillenspiegel. Dritter wurde Österreich, Deutschland belegte den vierten Platz.

