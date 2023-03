Biathlon im Liveticker: Herren in Lauerstellung, drei DSV-Damen mit Podestchance

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Roman Rees hat die beste Ausgangsposition der DSV-Herren. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Samstag fortgesetzt. In Nove Mesto finden zwei Verfolger statt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Nove Mesto - Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto stehen am Samstag zwei spannende Rennen an. Zwei Verfolger werden gelaufen. Die Herren beginnen um 13:50 Uhr, die Damen starten um 15:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon dabei.

12,5 Kilometer werden bei den Herren gelaufen, viermal geht es an den Schießstand. Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Boe wird das Rennen eröffnen und kann mit einem weiteren Sieg den Gesamtweltcup so gut wie fixieren.

Biathlon im Liveticker: Boe steht kurz vor dem Gesamtsieg

309 Punkte führt der Norweger vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid, der aufgrund einer Corona-Infektion den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto verpasst. Nach den Rennen in Tschechien stehen nur noch die Weltcups in Östersund und Oslo an, Boe kann seinen vierten Gesamtsieg so gut wie sicher einplanen.

Für die deutschen Biathleten geht es nach der enttäuschenden WM darum, wieder Selbstvertrauen zu tanken. Im Sprint am Donnerstag kamen Roman Rees (8., 1:27 Minuten Rückstand), Benedikt Doll (12.,+ 1:45) und Justus Strelow (16., +1:55) unter die Top 16 und zeigten gute Ansätze. Bei idealem Rennverlauf haben sie am Samstag noch Chancen aufs Podest.

Biathlon im Liveticker: Drei DSV-Damen mit Podestchancen

Johannes Kühn, Philipp Nawrath und David Zobel liegen schon deutlicher zurück. Boe wird das Rennen vor seinem Bruder Tarjei eröffnen, 30 Sekunden trennen die Norweger. Vetle Sjaastad Christiansen, ebenfalls aus Norwegen, ist als Dritter bereits 1:15 zurück. Mit Endre Stroemsheim startet ein vierter Norweger in den Top 4. Hier geht es zur Startliste

Bei den Damen haben sich Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick gute Ausgangspositionen für den Verfolger erarbeitet. Voigt wurde am Freitag Fünfte und geht 36 Sekunden hinter der Sprint-Siegerin Marte Olsbu Roeiseland ins Rennen.

Herrmann-Wick startet nur zwei Sekunden hinter ihrer Teamkollegin. Auch Hanna Kebinger hat als Zwölfte nur 48 Sekunden Rückstand, wenn es ins Rennen über 10 Kilometer bei je vier Schießeinlagen geht.

Janina Hettich-Walz (+1:17), Anna Weidel (+1:26) und Sophia Schneider (+1:56) haben nur Außenseiterchancen. Neben Roeiseland haben ihre norwegische Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold, die Französin Anais Chevalier-Bouchet und Dorothea Wierer aus Italien die besten Podestoptionen. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf