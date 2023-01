Biathlon im Liveticker: Zwei DSV-Damen werden zu Jägerinnen

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Denise Herrmann-Wick liegt in aussichtsreicher Position. © picture alliance/dpa/NordicFocus | Manzoni

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Samstag fortgesetzt. In Antholz stehen zwei Verfolgungsrennen an, mit drei guten Podestchancen für Deutschland. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Antholz - Die letzten Verfolgungsrennen vor der Biathlon-WM in Oberhof finden am Samstag in Antholz statt. Die Damen laufen um 13:00 Uhr, die Herren starten um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Damen eröffnen den spannenden Biathlon-Tag in Südtirol mit ihrem Rennen über 10 Kilometer, bei dem jede Athletin viermal an den Schießstand muss. Aus deutscher Sicht gibt es dabei zwei spannende Personalien.

Biathlon im Liveticker: Herrmann-Wick und Hettich-Walz in Schlagdistanz

Denise Herrmann-Wick und Janina Hettich-Walz gehen nur gut 20 Sekunden hinter der Sprintsiegerin Dorothea Wierer ins Rennen und haben gute Optionen auf einen Podestplatz.

Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Franziska Preuß gehen schon mit über einer Minute in den Verfolger. Dieses dynamische Format bietet aber oft Überraschungen, daher ist die Ausgangslage für alle DSV-Damen ansprechend. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Boe gegen den Rest der Welt

Wierer ist die Favoritin, ihre Verfolgerinnen sitzen ihr aber im Nacken. Frankreich hat um die Gesamtführende Julia Simon zahlreiche Eisen im Feuer, auch die Schwedin Elvira Öberg steht weit oben auf der Liste der Favoritinnen.

Bei den Herren ist die Ausgangslage der sechs deutschen Starter ähnlich. Roman Rees geht mit einer Minute Rückstand als Vierter auf die Strecke über 12,5 Kilometer, Justus Strelow startet gut 25 Sekunden hinter seinem Teamkollegen.

Benedikt Doll liegt in Sichtweite zu Rees und hat noch Optionen auf die vorderen Plätze. David Zobel, Johannes Kühn und Philipp Nawrath sind über zwei Minuten zurück und nur klare Außenseiter. Hier geht es zur Startliste

Johannes Thingnes Boe geht nach seinem Sieg am Freitag und einem Vorsprung von 31 Sekunden auf Martin Ponsiluoma ins Rennen. Dahinter bildet sich ein breites Feld mit zahlreichen Podestkandidaten. Der vorletzte Renntag vor der Biathlon-WM beginnt um 13:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Mehr zum Thema Biathlon live im TV, Ticker und Stream: So sehen Sie den Weltcup in Antholz

Die Rennen in Antholz sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf