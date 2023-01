Biathlon im Liveticker: Premiere und WM-Generalprobe zugleich

Tobias Ruf

Biathlon: Janina Hettich-Walz läuft in der deutschen Single-Mixed-Staffel. © picture alliance/dpa | Lennart Preiss

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. Auf der Pokljuka finden erstmals in dieser Saison Mixed-Staffeln statt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka endet am Sonntag. Zwei Staffeln stehen auf dem Programm und sind ein Härtetest für die WM im Februar. Um 11:45 Uhr startet die Single-Mixed-Staffel, um 14:25 Uhr die Mixed-Staffel. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Mit der Single-Mixed-Staffel startet der erste Mixed-Tag im Biathlon-Weltcup 2022/23. Je eine Dame und ein Herr einer Nation treten gemeinsam über die Gesamtdistanz von 13,5 Kilometer an. Jede Runde ist 1,5 Kilometer lang und wird insgesamt neunmal gelaufen - achtmal wird geschossen.

Biathlon im Liveticker: So läuft Deutschland in den Mixed-Staffeln

Single-Mixed-Staffeln sind sehr dynamisch und bringen nicht selten Überraschungen hervor. Justus Strelow und Janina Hettich-Walz nehmen das Rennen für Deutschland in Angriff. Beide sind starke Schützen und für den schießlastigen Wettbewerb gut geeignet. Die Konkurrenz ist groß, viele Nationen haben hier eine gute Chance auf einen Podestplatz. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: So startet Deutschland in der Mixed-Staffel

Anschließend geht es ab 14:25 Uhr mit der Mixed-Staffel weiter. Hier treten die Nationen mit je zwei Athleten pro Geschlecht an. Die Herren beginnen, anschließend übernehmen die Damen. 7,5 Kilometer muss jeder Starter zurücklegen, je zweimal wird geschossen.

Bundestrainer Mark Kirchner hat Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick nominiert. Rees und Doll überzeugten im Sprint am Freitag, Herrmann-Wick ist eine erfahrene Staffelläuferin. Schneider hatte im Sprint am Donnerstag große Probleme, startete aber nicht in der Verfolgung und ist entsprechend ausgeruht.

Schweden, Frankreich, Norwegen und Italien zählen ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Laut provisorischer Startliste verzichten viele Top-Nationen aber auf ihre vermeintlich beste Aufstellung und geben den Top-Athleten eine Verschnaufpause vor dem Weltcup in Ruhpolding. Hier geht es zur Startliste

Dennoch stehen spannende Rennen am Sonntag bevor. Um 11:45 Uhr beginnt die Single-Mixed-Staffel, chiemgau24.de ist ab 11:15 Uhr im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen auf der Pokljuka sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

