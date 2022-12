Biathlon im Liveticker: Schlägt Herrmann-Wick auch in Frankreich zu?

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Denise Herrmann-Wick auf der Strecke. © picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Freitag fortgesetzt. In Annecy treten die Damen im Sprint an, der Fokus liegt auf Denise Herrmann-Wick. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Annecy / Le Grand-Bornand - Weiter geht es mit dem letzten Biathlon-Weltcup des Jahres. Am Freitag greifen auch die Damen in Frankreich ins Geschehen ein, ab 14:15 Uhr wird im Sprint gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Im dritten Damen-Sprint der neuen Biathlon-Saison richten sich aus deutscher Sicht viele Augen auf Denise Herrmann-Wick. Die 34-Jährige gewann den vergangenen Sprint von Hochfilzen, führt die Sprintwertung bei den Damen an und geht als Mitfavoritin in das Rennen am Freitag.

Biathlon im Liveticker: Herrmann-Wick hat starke Konkurrenz im Nacken

Herrmann-Wick traf in Hochfilzen alle zehn Scheiben und zeigte auf der 7,5 Kilometer langen Strecke eine gewohnt gute Performance. Eine ähnlich gute Leistung braucht es auch am Freitag, wenn es wieder aufs Podest gehen soll. Herrmann-Wick geht mit der Startnummer 6 ins Rennen.

Denn die Konkurrenz für Herrmann-Wick kommt schlagkräftig daher. Lokalmatadorin Julia Simon ist in der Form ihres Lebens und reist im Gelben Trikot der Gesamtführenden zu ihrem Heimweltcup.

Mehr zum Thema Biathlon: Doll nach Glanzleistung auf dem Podium, Boe nicht von dieser Welt

Biathlon im Liveticker: Drei weitere DSV-Damen mit guten Optionen

Die Tschechin Marketa Davidova überzeugte in Hochfilzen ebenfalls, die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold ist in guter Form und die Öberg-Schwestern Hanna und Elvira muss man immer auf der Rechnung haben.

Aus deutscher Sicht gibt es weitere Kandidatinnen auf die vorderen Plätze. Sophia Schneider und Anna Weidel zeigten im Weltcup 2022/23 bereits starke Sprintleistungen. Franziska Preuß geht in Annecy in ihren zweiten Weltcup und ist bei einer guten Schießleistung immer eine Kandidatin für die Top Ten.

Vanessa Voigt muss sich läuferisch und in der Schießleistung klar steigern, Janina Hettich-Walz ersetzt die glücklose Juliane Frühwirt und ist nur Außenseiterin bei ihrem ersten Einsatz in der Saison 22/23. Hier geht es zur Startliste

Die Ergebnisse vom Donnerstag sind dann gleich von mehrfacher Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints sind wie bei den Herren die Ausgangslage für den Verfolger am Samstag. Am Sonntag wird dann erstmals in der Biathlon-Saison 22/23 im Massenstart gelaufen. Hier sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Quelle: chiemgau24.de

truf