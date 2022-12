Biathlon im Liveticker: Geht die Erfolgsbilanz auch in Hochfilzen weiter?

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Franziska Preuß kehrt in die Mannschaft zurück. © NordicFocus / IBU

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Hochfilzen wird der Sprint der Damen gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Hochfilzen - Die zweite Station im Biathlon Weltcup 2022/23 steht an. In Hochfilzen werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen, den Anfang machen am Donnerstag die Damen im Sprint. Um 14:10 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die deutschen Biathlon-Damen nehmen das erste Rennen in Tirol mit großem Selbstvertrauen und endlich wieder in voller Stärke in Angriff. Zu sechst geht es in den Sprint über 7,5 Kilometer, bei dem jede Athletin zweimal an den Schießstand muss.

Biathlon im Liveticker: Preuß kehrt in die Mannschaft zurück

Franziska Preuß, die beim Start in die neue Biathlon-Saison im finnischen Kontiolahti aus gesundheitlichen Gründen passen musste, kehrt ins Team zurück und könnte in ihrem ersten Rennen gleich für Furore sorgen.

Preuß ist eine ausgewiesene Sprintspezialistin, ihre läuferische Stärke kann sie in der lauflastigen Disziplin voll ausspielen. Das gilt auch für Denise Herrmann-Wick, die im Sprint von Kontiolahti Sechste wurde und bei einer guten Schießleistung das erste Einzelpodest für die deutschen Biathlon-Damen in der Saison 22/23 einfahren könnte.

Biathlon im Liveticker: Schlagen Weidel und Schneider wieder zu?

Für eine große Überraschung im ersten Sprint des neuen Weltcups sorgten Anna Weidel und Sophia Schneider. Weidel ist als starke Schützin bekannt und fuhr mit dem fünften Rang ihr bestes Weltcupergebnis ein. Schneider überzeugte vor allen Dingen auf der Strecke und wurde starke Achte.

Beste DSV-Dame des Gesamtweltcups ist Vanessa Voigt. Um auch im Sprint ganz vorne zu landen, muss die Thüringerin ihre Schießzeit reduzieren. Juliane Frühwirt erwischte keinen guten Saisonstart. Sie muss sich deutlich steigern, wenn sie im Weltcupteam bleiben will.

Den Sieg im ersten Sprint des Biathlon-Weltcups 2022/23 sicherte sich Lisa Theresa Hauser aus Österreich. Sie geht mit der Führenden des Gesamtweltcups, Lisa Vittozzi aus Italien, und den Schwedinnen Linn Persson, Hanna Öberg und Elvira Öberg als Favoritin ins Rennen.

Marte Olsbu Roeiseland muss auf den Weltcup in Hochfilzen verzichten. Der Superstar aus Norwegen hat anhaltende gesundheitliche Probleme und wird 2022 keine Rennen mehr bestreiten.

So gehen die Biathlon-Damen ohne die beste Athletin der Vorsaison ins erste Rennen von Hochfilzen. Um 14:10 Uhr beginnt der Sprint, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei. Einen Tag nach den Damen greifen dann auch die Herren ins Geschehen ein. Zudem beginnt am Wochenende der IBU Junior Cup.

Quelle: chiemgau24.de

truf