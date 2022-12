Biathlon im Liveticker: DSV-Damen attackieren das Podium, Herren vor heikler Mission

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick auf der Strecke in Hochfilzen. © Walter/IBU

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Hochfilzen stehen die letzten beiden Rennen an. Die Damen beginnen mit der Staffel, anschließend laufen die Herren im Verfolger. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Hochfilzen - Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen werden am Sonntag die letzten beiden Wettbewerbe ausgetragen. Um 11:30 steht zunächst die Staffel der Damen an, ab 14:15 Uhr laufen die Herren im Verfolger. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Drei Staffelrennen gab es bislang im Biathlon-Weltcup 2022/23. Dreimal lief ein deutsches Quartett aufs Podest, am Sonntag soll die Serie fortgesetzt werden. Dann laufen die Damen über 4x6 Kilometer bei insgesamt acht Schießeinlagen.

Biathlon im Liveticker: So starten die deutschen Damen in der Staffel

Die deutsche Mannschaft geht mit veränderter Formation im Vergleich zur ersten Staffel der Saison ins Rennen. Franziska Preuß kommt für Sophia Schneider ins Team. Anna Weidel eröffnet das Rennen, übergibt auf Preuß. Vanessa Voigt läuft an dritter Position, Schlussläuferin ist Sprint-Siegerin Denise Herrmann-Wick.

Topfavoritinnen auf den Sieg in Hochfilzen sind wie schon in Kontiolahti die schwedischen Biathlon-Damen. Angeführt von den Öberg-Schwestern Hanna und Elvira siegten die Skandinavierinnen in Finnland und werden auch in Tirol schwer zu schlagen sein. Zudem gehören Deutschland, Frankreich, um die Weltcupführende Julia Simon, und Norwegen zu den Mitfavoritinnen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Schwere Ausgangslage für DSV-Herren

Den Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen geben dann die Herren, die ab 14:15 Uhr in den Verfolger über 12,5 Kilometer gehen. Dabei gestaltet sich die Ausgangslage für die deutschen Herren als schwierig.

Justus Strelow belegte im Sprint am Freitag den neunten Rang, er war bester DSV-Athlet, bringt aber bereits über eine Minute Rückstand auf die Spitze mit.

Mehr zum Thema Biathlon-Besuch: Nagelsmann und Freundin sehen DSV-Podium in Hochfilzen

Benedikt Doll, der in der Staffel am Samstag glänzte, hat 90 Sekunden Rückstand. Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn sind zwei Minuten zurück, David Zobel sogar deren drei.

Das Rennen wird der Dominator des Weltcups 2022/23 eröffnen. Johannes Thingnes Boe eilt von Sieg zu Sieg, führt den Gesamtweltcup an und geht satte 45 Sekunden vor dem Franzosen Emilien Jacquelin und seinem norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Mit den Rennen am Sonntag endet der Weltcup in Hochfilzen. Dann siedelt der Biathlon-Tross nach Frankreich über. In Annecy/Le Grand-Bornand werden ab dem 15. Dezember Rennen gelaufen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

