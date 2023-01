Biathlon heute im Liveticker: Schlägt das DSV-Quartett ein drittes Mal zu?

Von: Tobias Ruf

Biathlon: David Zobel ist der Startläufer der deutschen Staffel. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Freitag fortgesetzt. In Ruhpolding treten die Herren in der Staffel an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Ruhpolding - Am dritten Tag beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wird erstmals in der Staffel gelaufen. Die Herren starten am Freitag um 14:25 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann soll die deutsche Erfolgsserie in den Staffeln der bisherigen Biathlon-Saison weitergehen. Zum Saisonstart in Kontiolahti lief das DSV-Quartett auf den zweiten Platz, eine Woche später gab es in Hochfilzen mit dem dritten Rang ebenfalls einen Podestplatz.

Biathlon heute im Liveticker: So startet Deutschland in die Herren-Staffel

Für die dritte Staffel des laufenden Biathlon-Weltcups hat Bundestrainer Mark Kirchner David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees nominiert.

Zobel und Kühn haben mit Schwankungen am Schießstand zu kämpfen. Es wird viel davon abhängen, wie die beiden deutschen Starter ins Rennen kommen und dann an die formstarken Doll und Rees übergeben werden.

Biathlon heute im Liveticker: Favoritenrolle klar verteilt

Den ersten Anwärter auf den Sieg im Rennen über 4x7,5 Kilometer bei insgesamt acht Schießeinlagen muss man nicht lange suchen. Die norwegischen Herren dominieren die bisherige Biathlon-Saison und sind der klare Topfavorit auf den Sieg in der Chiemgau Arena.

Sturla Holm Laegreid führt die Skandinavier an, übergibt dann an Tarjei Boe. Vetle Sjaastad Christiansen, der Zweiter im Einzel wurde, übergibt an den Sieger vom Mittwoch, Johannes Thingnes Boe. Nach derzeitigem Formstand wäre alles andere als ein Sieg dieses Quartetts eine dicke Sensation. Hier geht es zur Startliste

Neben Deutschland gibt es mit Frankreich und Schweden weitere Podestkandidaten. Alle anderen Nationen sind nur Außenseiter. Um 14:25 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Ruhpolding sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

