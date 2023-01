Biathlon heute im Liveticker: Gelingt der Damen-Start ins neue Jahr?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick will an ihre starken Sprintergebnisse anknüpfen. © Manzoni/IBU

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. Auf der Hochebene Pokljuka wird der Sprint der Damen gelaufen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Pokljuka - Das erste Biathlon-Rennen des neuen Jahres steigt am Donnerstag auf der slowenischen Hochebene Pokljuka. Um 14:20 Uhr beginnt der Sprint der Damen, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Sechs deutsche Damen nehmen dann das Rennen über 7,5 Kilometer in Angriff, zweimal muss jede Athletin an den Schießstand. Der erste Biathlon-Weltcup des neuen Jahres ist der erste Härtetest im zweiten Trimester der Biathlon-Saison 2022/23. Die WM in Oberstdorf wirft schon ihre Schatten voraus.

Biathlon heute im Liveticker: Herrmann-Wick will Führung im Sprint verteidigen

Denise Herrmann-Wick geht als Teamleaderin der deutschen Mannschaft in den Sprint von Pokljuka. Die stärkste deutsche Biathletin der laufenden Saison führt die Sprintwertung im Weltcup an und ist eine der Topfavoritinnen auf den Sieg in Slowenien.

Zudem gehen für Deutschland Sophia Schneider, Anna Weidel, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt an den Start. Vanessa Hinz feiert ihr Saison-Debüt im Weltcup, sie ersetzt die erkrankte Franziska Preuß.

Biathlon heute im Liveticker: Zahlreiche Favoritinnen, Simon im Fokus

Hanna Öberg aus Schweden muss ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen passen. Ihre Schwester Elvira ist aber mit dabei und gehört neben Herrmann-Wick, der Französin Julia Simon, Lisa Theresa Hauser und Lisa Vittozzi aus Italien zu den Favoritinnen.

Der Fokus liegt gezielt auf Simon, die den Gesamtweltcup der Damen anführt und auch zum Jahreswechsel beim Showevent auf Schalke glänzte.

Gelaufen werden 7,5 Kilometer, gestartet wird im 30-Sekunden-Takt. Zweimal geht es jeweils an den Schießstand. Um 14:20 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Rennen auf der Pokljuka sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

