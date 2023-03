Biathlon heute im Liveticker: Bestätigt Doll seine Topform im letzten Sprint der Saison?

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll ist der deutsche Hoffnungsträger für die letzten Herren-Rennen der Saison. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Der Weltcup 2022/23 wird am Donnerstag fortgesetzt. In Oslo steht der letzte Herren-Sprint der Saison an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oslo - Der Biathlon-Weltcup in Oslo bildet den Abschluss der Saison 2022/23. In Norwegen werden sechs Rennen ausgetragen, den Anfang macht am Donnerstag der Herren-Sprint um 15:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Mit acht Athleten geht der Deutsche Skiverband in den letzten Biathlon-Sprint der Herren im Weltcup 2022/23. Der große Hoffnungsträger dabei ist Benedikt Doll, der zum Saisonende in Topform scheint.

Biathlon heute im Liveticker: Fratzscher und Horn ergänzen das Team

In Östersund gewann der Schwarzwälder in der Vorwoche das erste Rennen für die deutschen Herren und zeigte auch in der Staffel und im Massenstart ansprechende Leistungen.

Neben dem 32-Jährigen gehen die etablierten Weltcupstarter Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel, Justus Strelow und Philipp Nawrath an den Start. Ergänzt wird das Sextett um Lucas Fratzscher und Philipp Horn, die sich über den zweitklassigen IBU-Cup ein Startrecht fürs Saisonfinale sicherten.

Biathlon heute im Liveticker: Boe-Brüder kehren zurück, Kugeln sind längst vergeben

Für Doll wird die Konkurrenz, im Vergleich zu Östersund, aber wieder deutlich größer. In Schweden mussten die Norweger Johannes Thingnes Boe und Tarjei Boe wegen einer Corona-Infektion passen. Sturla Holm Laegreid trat nur im Massenstart an, war aber gesundheitlich deutlich angeschlagen. In ihrer Heimat Oslo sind die derzeit stärksten Biathleten aber wieder mit dabei und Topfavoriten auf den Sieg. Hier geht es zur Startliste

Die Disziplinwertung im Sprint ist längst entschieden. Johannes Thingnes Boe hat jeden Sprint der Saison gewonnen und sich souverän die kleine Kristallkugel gesichert. Auch den Gesamtweltcup hat der 29-Jährige bereits gewonnen.

Der Sprint über 10 Kilometer bei je zwei Schießeinheiten ist gleich von doppelter Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints bilden die Basis für den Verfolger am Samstag. Um 15:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

