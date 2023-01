Biathlon heute im Liveticker: Voigt führt Staffel an - Herrmann-Wick verzichtet

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Voigt ist die deutsche Startläuferin. © Sven Hoppe/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Antholz stehen zwei Staffeln auf dem Programm, es sind die letzten Rennen vor der WM. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Antholz - Der Biathlon-Weltcup in Antholz endet am Sonntag mit zwei Staffelrennen. Die Damen beginnen um 11:45 Uhr, die Herren laufen ab 14:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die deutschen Damen gehen dann mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Generalprobe für die Biathlon-WM in Oberhof. In der letzten Staffel ging das DSV-Quartett aufs Podium, im Verfolger von Antholz lief es ebenfalls gut.

Biathlon heute im Liveticker: So starten die deutschen Damen

Denise Herrmann-Wick siegte, auch Hanna Kebinger und Janina Hettich-Walz überzeugten. Damen-Coach Kristian Mehringer nominierte Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Hettich-Walz und Kebinger. Herrmann-Wick und Franziska Preuß verzichten auf einen Start.

Die Absage von Herrmann-Wick ist ein Nachteil, dennoch zählt Deutschland neben Frankreich, Schweden, Italien und Norwegen zu den Top-Kandidaten auf die Podestplätze. Hier geht es zur Startliste

Biathlon heute im Liveticker: Norwegen als Übermacht, DSV-Staffel mit Podestchance

Auch die deutschen Herren können mit einem guten Gefühl in das letzte Rennen vor der Biathlon-WM gehen. Die Ergebnisse im Sprint und der Verfolgung von Antholz waren solide, zudem ging es jüngst aufs Staffel-Podium von Ruhpolding.

Im Gegensatz zu den Damen laufen die Herren mit der vermeintlichen Bestbesetzung auf. David Zobel beginnt und übergibt auf Johannes Kühn. Benedikt Doll ist dritter Läufer, Roman Rees wird die Staffel beenden.

Nach dem Topfavoriten muss man nicht lange suchen. Norwegen dominiert den Biathlon-Weltcup bei den Herren und ist der klare Siegkandidat am Sonntag. Deutschland, Schweden und Frankreich sind Anwärter aufs Podium. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Antholz sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

