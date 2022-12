Biathlon heute im Liveticker: Hoffnung auf ein furioses Jahresfinale

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Franziska Preuß sicherte sich das Ticket für den Massenstart. © picture alliance/dpa/AP | Andreas Schaad

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Annecy stehen die letzten Rennen des Jahres an, erstmals wird im Massenstart gelaufen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Annecy / Le Grand-Bornand - Die letzten Rennen des Weltcup-Jahres 2022 im Biathlon versprechen ein packendes Finale. In Annecy stehen erstmals in dieser Saison Massenstartrennen an. Die Herren laufen um 12:10 Uhr, die Damen ab 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Neun deutsche Biathleten werden dann die letzten beiden Weltcupwettbewerbe des Biathlon-Jahres bestreiten. Im Massenstart sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Biathlon heute im Liveticker: Vier DSV-Herren am Start, zwei müssen zusehen

Bei den Herren haben Benedikt Doll, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel den Grundstein schon im Laufe des Weltcups 2022/23 gelegt und sind über die Gesamtwertung am Start. Johannes Kühn und Philipp Horn haben hingegen die Qualifikation verpasst.

30 Athleten gehen also zeitgleich auf die Strecke über 15 Kilometer, viermal wird geschossen. Massenstarts sind extrem dynamisch und enden oft mit überraschenden Entwicklungen.

Biathlon heute im Liveticker: Nur eine DSV-Dame verpasst die Qualifikation

Nach der Verfolgung am Samstag und dem Sprint am Donnerstag sind die Favoriten schnell ausgemacht. Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid dominieren den Weltcup, führen die Gesamtwertung an und sind die Top-Anwärter auf den ersten Sieg im Massenstart. Hier geht es zur Startliste

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand

Bei den Damen haben fünf von sechs Starterinnen des Weltcups in Annecy die Qualifikation geschafft. Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel sind über den Gesamtweltcup dabei. Franziska Preuß sicherte sich über ihren zehnten Platz im Verfolger und einen soliden Sprint das Ticket, Janina Hettich-Walz muss zuschauen.

Im Rennen über 12,5 Kilometer gehen Herrmann-Wick und Preuß als Podestkandidatinnen ins Rennen. Aber auch die anderen DSV-Damen können an einem guten Tag vorne mit reinlaufen.

Favoritinnen gibt es zahlreiche. Im Fokus stehen die Führende des Gesamtweltcups Julia Simon und die Schwedin Elvira Öberg. 30 Damen gehen ins Rennen, hier geht es zur Startliste.

Die letzten Rennen des Biathlon-Jahres 2022/23 beginnen am Sonntag um 12:10 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker bei allen Rennen der laufenden Saison mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf