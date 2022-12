Biathlon: Podest! Herrmann-Wick zittert bis zur letzten Sekunde gegen Zobel-Freundin

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Denise Herrmann-Wick hatte erneut viel Grund zur Freude. © picture alliance/dpa/apa | Georg Hochmuth

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Freitag fortgesetzt. In Annecy traten die Damen im Sprint an, Denise Herrmann-Wick lief wieder aufs Podium. Das Rennen wurde zum Sekunden-Krimi.

Annecy / Le Grand-Bornand - Weiter geht es mit dem letzten Biathlon-Weltcup des Jahres. Am Freitag griffen auch die Damen in Frankreich ins Geschehen ein, im Sprint feierte das deutsche Team das nächste Podest. Eine Schwedin stand am Ende völlig überraschend an der Spitze und eine junge Französin brachte das Stadion zum Beben.

Denise Herrmann-Wick hat ihre starke Form auch beim ersten Damen-Rennen des Biathlon-Weltcups in Annecy bestätigt. Im Sprint vom Freitag lief die Siegerin des Sprints von Hochfilzen auf den dritten Rang.

Die junge Französin Sophie Chauveau, Freundin des deutschen Biathleten David Zobel, lag bis zur letzten Zwischenzeit vor Herrmann-Wick. Auf dem letzten Kilometer fiel sie aber knapp hinter die Deutsche zurück und wurde Vierte.

Biathlon: Herrmann bleibt Führende im Sprintweltcup

Über 7,5 Kilometer zeigte Herrmann-Wick eine gewohnt starke Laufleistung und leistete sich bei zwei Schießeinlagen nur eine Strafrunde. Damit bleibt die 34-Jährige Führende des Sprintweltcups, hat eine sehr gute Ausgangslage für den Verfolger am Samstag und ist Zweite im Gesamtweltcup.

Zwei Schwedinnen waren schneller als die derzeit beste deutsche Biathletin. Es waren aber nicht die favorisierten Öberg-Schwestern Elvira und Hanna.

Biathlon: Magnusson feiert ihren ersten Weltcupsieg, gutes DSV-Resultat

Anna Magnusson blieb fehlerfrei und gewann sensationell dieses Rennen. Sie war noch nie auf einem Podium, die Premiere ist also gleich ein Sieg. Zweite wurde ihre Landsfrau Linn Persson.

Die fünf weiteren Starterinnen aus Deutschland zeigten ein solides Rennen und sind im Verfolger am Samstag mit dabei. Franziska Preuß, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel schossen je einen Fehler und haben noch ordentliche Ausgangslagen für das Rennen am Samstag.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand

Preuß, Schneider und Voigt sind gut eine Minute zurück. Weidel gute 90 Sekunden. Janina Hettich-Walz machte in ihrem ersten Saisonrennen zwei Fehler und bringt bereits 1:45 Minuten auf Magnusson mit in den Verfolger.

Biathlon: Der Endstand im Ziel

1. Anna Magnusson (Schweden) 21:04.7 Minuten / 0 Strafrunden 2. Linn Persson (Schweden) + 12.8 / 1 3. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) + 15.2 / 1 24. Franziska Preuß (Deutschland) + 1:01.4 / 1 28. Sophia Schneider (Deutschland) + 1:04.3 / 1 30. Vanessa Voigt (Deutschland) + 1:11.8 / 1 38. Anna Weidel (Deutschland) + 1:29.9 / 1 48. Janina Hettich-Walz (Deutschland) + 1:47.1 / 2

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Annecy / Le Grand-Bornand wird am Samstag fortgesetzt. Dann laufen die Herren und die Damen im Verfolger. Die Herren starten um 12:10 Uhr, die Damen um 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Der Sprint der Damen im Liveticker

Rennen: Alle DSV-Damen werden es in den Verfolger schaffen, das steht schon fest. Und auch das Podest von Herrmann-Wick können wir so langsam einplanen. Da kommt nicht mehr viel.

Rennen: Es ging Schlag auf Schlag, alle DSV-Damen sind jetzt im Ziel. Von den Rückständen auf die Spitze ist die Gesamtleistung gut, die Platzierungen sind sicher nicht ideal. Das liegt aber hauptsächlich an diesem sehr engen Feld.

Rennen: Preuß kommt ins Ziel, sie ist 17. und hat gute eine Minute Rückstand auf Magnusson. Ihr fehlt noch die Wettkampfhärte, sie kann dennoch zufrieden sein.

Rennen: Magnusson geht an die Spitze und wird hier sensationell dieses Rennen gewinnen. Ihre Teamkollegin Persson schiebt sich an Herrmann-Wick vorbei, die jetzt Dritte ist.

Rennen: Weidel kommt stehend sauber durch, Schneider muss eine Strafrunde laufen. Sie sind knapp eine Minute hinter Magnusson und somit noch auf Schlagdistanz im Verfolger.

Rennen: Magnusson hält ihren Vorsprung auf Herrmann-Wick, die Schwedin wird hier möglicherweise ihren ersten Weltcupsieg einfahren.

Rennen: Preuß schießt stehend ihre einzige Strafrunde. Sie ist zunächst 18.

Rennen: Linn Persson war nach dem Liegendschießen vorne. Jetzt muss sie in die Strafrunde und ist gleichauf mit Herrmann-Wick.

Rennen: Anna Magnusson aus Schweden geht nach dem zweiten Schießen in Führung. 10.7 Sekunden hat sie an Vorsprung auf Herrmann-Wick.

Rennen: Sophia Schneider hat liegend alles getroffen, sie ist 16. und einen Hauch schneller als Preuß. Die zwei Deutschen liegen gut im Rennen, müssen aber noch zum Stehendschießen.

Rennen: Es geht jetzt auch um den möglichen Sieg. Elvira Öberg kommt zum zweiten Schießen. Der letzte Schuss geht daneben. Sie kommt hinter Herrmann-Wick raus. Die Deutsche könnte auch heute wieder gewinnen.

Rennen: Linn Persson aus Schweden ist neue Führende nach dem ersten Schießen. Anna Weidel schießt liegend eine Strafrunde und fällt zurück.

Rennen: Herrmann-Wick ist im Ziel und geht klar an die Spitze. Preuß ist beim Liegendschießen. Sie kommt ohne Fehler durch und geht zunächst auf den 15. Rang.

Rennen: Herrmann-Wick ist nach dem Stehendschießen weiter in Führung. Noch hat sie aber nichts sicher, da kommen noch einige Hochkaräter.

Rennen: Simon leistet sich zwei Strafrunden, sie ist raus aus der Nummer.

Rennen: Tandrevold patzt stehend, Elvira Öberg bringt sich nach dem ersten Schießen an die Spitze. Es geht hier allmählich in die entscheidende Phase.

Rennen: Chevalier-Bouchet schießt auch einen Fehler, so auch Hauser. Herrmann-Wick bleibt nach dem zweiten Schießen vorne. Das sieht wieder sehr gut aus hier.

Rennen: Herrmann-Wick ist schon beim Stehendschießen. Sie räumt jetzt alles ab und bleibt auf Podestkurs!

Rennen: Hanna Öberg schießt auch stehend eine Runde, sie wird nicht aufs Podium kommen. Janina Hettich-Walz ist beim Liegendschießen. Den letzten Schuss setzt sie daneben, das ist bitter.

Rennen: Voigt ist beim Stehendschießen. Sie trifft wieder alles und wird ein ordentliches Ergebnis einfahren. Das ist dann wichtig für den morgigen Verfolger.

Rennen: Ingrid Landmark Tandrevold und Ida Lien aus Norwegen sind dran an Chevalier-Bouchet. Und jetzt kommt Mitfavoritin Julia Simon. Die Französin haut alles weg und reiht sich auf dem dritten Platz ein. Herrmann-Wick ist Sechste an dieser Stelle.

Rennen: Anais Chevalier-Bouchet aus Frankreich führt nach dem Liegendschießen, die Menge bebt hier.

Rennen: Und jetzt ist Herrmann-Wick beim ersten Schießen. Ist das bitter, der letzte Schuss geht daneben, sie muss in die Strafrunde.

Rennen: Öberg ist da. Die Schwedin muss eine Strafrunde laufen, sie hat derzeit große Probleme beim Schießen.

Rennen: Voigt ist beim Liegendschießen. Die gute Schützin trifft alles, braucht aber viel Zeit. Das ist ihr großes Manko dieser Tage.

Rennen: Herrmann-Wick ist die schnellste Athletin bei 1,5 Kilometern. Voigt nähert sich unterdessen dem Schießstand.

Rennen: Die Stimmung ist wie immer hervorragend hier. Die Tribünen sind voll, die Franzosen lieben Biathlon hier.

Rennen: Voigt, Hanna Öberg und Denise Herrmann-Wick sind unterwegs. Es geht hier von Beginn an so richtig zur Sache.

Rennen: Es geht los, Vanessa Voigt ist auf der Strecke. 2,5 Kilometer muss sie laufen, dann geht es zum Liegendschießen.

Vor dem Rennen: Es ist bedeckt, aber trocken. Vanessa Voigt macht sich bereit, sie wird das Rennen in wenigen Augenblicken eröffnen.

Vor dem Rennen: Gestern wurde die Strecke mit Fortdauer des Rennens immer weicher. Die niedrigen Startnummern könnten also ein Vorteil sein.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die Favoritinnen. Hanna Öberg hat die 3, Julia Simon die 14, Lisa-Theresa Hauser die 23, Elvira Öberg die 26 und Lisa Vittozzi die 45.

Vor dem Rennen: Vanessa Voigt wird den Sprint der Damen eröffnen. Denise Herrmann-Wick hat die Startnummer 6. Janina Hettich-Walz geht als 20. an den Start, Franziska Preuß hat die 36, Anna Weidel die 39 und Sophia Schneider die 43.

Vor dem Rennen: Gehen wir also rein, das Rennen über 7,5 Kilometer bei je zwei Schießeinheiten steht uns heute bevor. Aus deutscher Sicht geht es gleich von Beginn an so richtig zur Sache.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Annecy. Heute steht der Sprint der Damen an.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Im dritten Damen-Sprint der neuen Biathlon-Saison richten sich aus deutscher Sicht viele Augen auf Denise Herrmann-Wick. Die 34-Jährige gewann den vergangenen Sprint von Hochfilzen, führt die Sprintwertung bei den Damen an und geht als Mitfavoritin in das Rennen am Freitag.

Biathlon heute im Liveticker: Herrmann-Wick hat starke Konkurrenz im Nacken

Herrmann-Wick traf in Hochfilzen alle zehn Scheiben und zeigte auf der 7,5 Kilometer langen Strecke eine gewohnt gute Performance. Eine ähnlich gute Leistung braucht es auch am Freitag, wenn es wieder aufs Podest gehen soll. Herrmann-Wick geht mit der Startnummer 6 ins Rennen.

Denn die Konkurrenz für Herrmann-Wick kommt schlagkräftig daher. Lokalmatadorin Julia Simon ist in der Form ihres Lebens und reist im Gelben Trikot der Gesamtführenden zu ihrem Heimweltcup.

Biathlon heute im Liveticker: Drei weitere DSV-Damen mit guten Optionen

Die Tschechin Marketa Davidova überzeugte in Hochfilzen ebenfalls, die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold ist in guter Form und die Öberg-Schwestern Hanna und Elvira muss man immer auf der Rechnung haben.

Aus deutscher Sicht gibt es weitere Kandidatinnen auf die vorderen Plätze. Sophia Schneider und Anna Weidel zeigten im Weltcup 2022/23 bereits starke Sprintleistungen. Franziska Preuß geht in Annecy in ihren zweiten Weltcup und ist bei einer guten Schießleistung immer eine Kandidatin für die Top Ten.

Vanessa Voigt muss sich läuferisch und in der Schießleistung klar steigern, Janina Hettich-Walz ersetzt die glücklose Juliane Frühwirt und ist nur Außenseiterin bei ihrem ersten Einsatz in der Saison 22/23. Hier geht es zur Startliste

Mehr zum Thema Biathlon: Doll nach Glanzleistung auf dem Podium, Boe nicht von dieser Welt

Die Ergebnisse vom Donnerstag sind dann gleich von mehrfacher Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints sind wie bei den Herren die Ausgangslage für den Verfolger am Samstag. Am Sonntag wird dann erstmals in der Biathlon-Saison 22/23 im Massenstart gelaufen. Hier sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Quelle: chiemgau24.de

truf