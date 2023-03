Biathlon: Gold und Silber! Deutscher Nachwuchs glänzt weiter

Von: Tobias Ruf

Biathlon: (von links) Julia Tannheimer, Julia Kink und Lea Zimmermann holen Gold in der Staffel. © Yevenko/IBU

Die Biathlon Jugend- und Junioren-WM wird im kasachischen Shchuchinsk ausgetragen. Der deutsche Nachwuchs feierte am Dienstag zwei Medaillen.

Shchuchinsk - Die Biathlon-WM im Jugend- und Juniorenbereich wird für die deutschen Nachwuchsathleten immer mehr zur Erfolgsgeschichte. Am ersten Wochenende gab es bereits drei Goldmedaillen, am Dienstag gab es gleich doppelten Grund zur Freude.

In Kasachstan standen die Staffeln im Jugendbereich an. Im Gegensatz zu den Junioren und den Senioren bestehen die Biathlon-Staffeln bei der Jugend nur aus drei Läufern. Die deutsche Mannschaft schöpfte ihr Potenzial voll aus und gewann zwei Medaillen.

Biathlon: Deutsche Jugend-Damen holen die Goldmedaille

Die deutschen Nachwuchs-Damen sicherten sich die Goldmedaille im Rennen über 3x6 Kilometer, bei dem jede Athletin zweimal an den Schießstand musste. Lea Zimmermann, Julia Tannheimer und Julia Kink siegten mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Italien und Norwegen.

Die 19-jährige Kink avanciert zum großen Star der Biathlon-JWM in Shchuchinsk. Im Einzel gewann sie bereits Gold, auch mit der Mixed-Staffel holte die Athletin vom WSV Aschau, die in Norwegen zur Schule geht und auch dort trainiert, eine Medaille.

Biathlon: Silber für deutsche Herren, Außenseiter holt Gold

Kurz nach den Damen gingen dann auch die Herren in ihre Staffel über 3x7,5 Kilometer. Elias Seidl, Erik Hafenmair und Albert Engelmann gewannen die Silbermedaille. Am Schießstand verpassten sie dabei den nächsten WM-Titel für den Deutschen Skiverband.

Tschechien siegte völlig überraschend. Der Außenseiter leistete sich bei sechs Schießeinlagen nur drei Fehler. Das deutsche Trio hingegen musste zwei Strafrunden laufen und zwölf Patronen nachladen. Im Ziel betrug der Rückstand nur 21 Sekunden. Mit einem besseren Schießergebnis wäre auch hier die Goldmedaille sicher gewesen. Bronze ging an Norwegen.

Bei der JWM in Kasachstan geht es in den kommenden Tagen mit den Staffeln bei den Junioren weiter. Zudem wird noch im Sprint und in den Verfolgungsrennen gelaufen. Hier gibt es den Kalender und alle Ergebnisse

Quelle: chiemgau24.de

truf