Biathlon: Erster Härtetest in Norwegen - DSV-Athleten messen sich mit Top-Stars

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Für Roman Rees und die deutsche Mannschaft beginnen die Sommerwettbewerbe beim Blinkfestival. © picture alliance/dpa | Uwe Lein

Im Biathlon beginnt in Norwegen die Sommer-Saison. Beim Blinkfestival in Sandnes ist in diesem Jahr auch die deutsche Mannschaft vertreten.

Sandnes - Die Biathlon-Sommer-Saison wird am Wochenende eröffnet. In Norwegen findet das Blinkfestival statt. Auch die deutschen Biathleten sind in der Saison 2023 mit dabei und bekommen es mit einem hochkarätigen Feld zu tun.

Das Blinkfestival in Sandnes ist nicht nur Austragungsort der ersten Biathlon-Events des Sommers. Die traditionelle Veranstaltung bietet zudem auch Langlaufwettkämpfe auf Skirollern und ein buntes Rahmenprogramm.

Biathlon: Zahlreiche Zuschauer und außergewöhnliche Wettbewerbe

Über 100.000 Zuschauer sind jährlich vor Ort und begeistern sich für die Wettbewerbe. Am Mittwoch startet das Event mit dem Berglauf in Lysebotn, an dem auch manche Biathleten teilnehmen.

Die klassischen Events im Biathlon beginnen am Freitag mit einem Shootout-Duell am Schießstand. Im Turnierform wird nur geschossen und die Sieger bei den Damen und Herren ermittelt. Diese treten dann in einem geschlechterübergreifenden Duell gegeneinander an.

Biathlon: Hochkarätige Besetzung, auch deutsches Team am Start

Nach dem Shootout stehen die Supersprints im Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst müssen die Teilnehmer die Qualifikation überstehen, ab 18:55 Uhr werden dann die Finals gelaufen. Am Samstag werden die Massenstarts ausgetragen, auch hier wird in Turnierform gelaufen.

Das diesjährige Feld beim Blinkfestival 2023 ist hochkarätig besetzt. Bei den Männern sind acht der zehn besten Athleten der Weltcup-Gesamtwertung der letzten Saison dabei. Superstar Johannes Thingnes Boe verzichtet hingegen laut Weltverband IBU auf die Wettbewerbe.

Bei den Damen kehrt Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet nach einjähriger Babypause zurück. Auch ihre französische Landsfrau Lou Jeanmonnot und Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen sind im Teilnehmerfeld.

Die deutsche Mannschaft hat das Blinkfestival in der Regel nicht im Sommerprogramm. 2023 hat das Trainerteam aber entschieden, an den Start zu gehen. Die deutsche Mannschaft reiste bereits im Vorfeld nach Norwegen, um dort ein Trainingslager abzuhalten.

Bis Mittwoch soll das genaue Aufgebot bekannt gegeben werden. Die deutschen Biathleten sind mit der A-Mannschaft in Norwegen, daher ist auch aus deutscher Sicht mit hochkarätiger Besetzung zu rechnen.

Quelle: chiemgau24.de

truf