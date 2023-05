Biathlon: Neuer Job - Lesser unterstützt DSV-Athleten am Schießstand

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Erik Lesser war als starker Schütze bekannt und soll seine Expertise nun weitergeben. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Erik Lesser wird im deutschen Biathlon künftig als Trainer am Stützpunkt in Oberhof tätig sein. Sein Fokus wird auf der Optimierung am Schießstand liegen.

Oberhof - Gut ein Jahr nach dem Ende seiner aktiven Biathlon-Karriere kehrt Erik Lesser in den Deutschen Skiverband aktiv zurück. Der 34-Jährige verkündete in den Sozialen Medien seine neue Tätigkeit.

„Vom Athleten zum Trainer innerhalb von 365 Tagen“ schrieb Lesser unter einen Instagram-Post und gab bekannt, dass er künftig als Schießtrainer am Stützpunkt in Oberhof tätig sein wird.

Biathlon: Athleten freuen sich auf Arbeit mit Lesser

„Der erste Arbeitstag ist verbucht“, ergänzte der ehemalige Weltklasse-Biathlet, der nach der Biathlon-Saison 2021/22 seine aktive Karriere beendet hatte.

*Instagram-Post: Erik Lesser bei seiner ersten Übungseinheit als Schießtrainer am Stützpunkt in Oberhof

Lesser war in seiner aktiven Zeit als guter Schütze bekannt und soll sein Wissen an den Nachwuchs und auch die aktiven Athleten am thüringischen Stützpunkt weitergeben.

Vanessa Voigt, zweitbeste deutsche Biathletin in der Vorsaison, erhofft sich durch die Unterstützung Lessers eine konkrete Verbesserung am Schießstand. „Wir haben zur neuen Saison den Erik mit dabei, ich hoffe, dass ich mich in meinen Schießzeiten verbessern kann“, sagte Voigt im Biathlon-Podcast „Extrarunde“.

Biathlon: Lesser kann sich Job als Bundestrainer vorstellen

Lessers Weg in den Trainerbereich ist eng mit dem Deutschen Skiverband abgesprochen und fand unmittelbar nach seinem Karriereende den Startschuss. Der Thüringer begann 2022 mit der Trainerausbildung und wird jetzt auch aktiv in die tägliche Trainingsarbeit involviert.

Perspektivisch kann er sich sogar den Job als Bundestrainer vorstellen. „Ob ich dann der Richtige bin oder selber dann auch Lust drauf habe, ist ja die Frage. Aber jetzt kann ich mir das schon vorstellen, dass die Arbeit im Weltcup fordernd und das Richtige für mich sein könnte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur im März 2022.

Lesser holte in seiner Laufbahn 2015 zwei WM-Titel in der Verfolgung und mit der Männerstaffel, zudem gewann er insgesamt drei olympische Medaillen, zwei davon 2014 in Sotschi.

