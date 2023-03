Biathlon: Starker Doll bringt Herren noch aufs Podium, auch DSV-Damen überzeugen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Benedikt Doll sicherte das Treppchen für das deutsche Quartett. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Der Weltcup im Biathlon wurde am Samstag fortgesetzt. In Östersund fanden die letzten Staffeln der Saison statt und endeten mit zwei deutschen Podien.

Östersund - Mit den beiden letzten Staffel-Rennen der Saison ging der Biathlon-Weltcup 2022/23 in die nächste Runde. In Östersund liefen die DSV-Damen aufs Podium, die Herren zogen dank eines starken Endspurts nach.

Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll haben in der letzten Herren-Staffel der Biathlon-Saison mit einem starken Schlussspurt das Treppchen erreicht. Das deutsche Quartett erreichte in einem spannenden Rennen den dritten Rang.

Biathlon: Boe-Brüder fehlen, Norwegen siegt trotzdem

Die Norweger Endre Stroemsheim, Vebjoern Sjoerum, Johannes Dale und Vetle Sjaastad Christiansen gewannen in Abwesenheit der Boe-Brüder und Sturla Holm Laegreid die Staffel vor Frankreich und sicherten sich souverän die Staffel-Gesamtwertung.

Startläufer Rees eröffnete mit einem fehlerfreien Liegendschießen, stehend traf er auch alles. In der Spitzengruppe übergab er auf Kühn. Der zweite DSV-Läufer hatte große Probleme am Schießstand. Liegend musste er dreimal nachladen, stehend ging es in die Strafrunde.

Mehr zum Thema Biathlon im Liveticker: Mit vielen Optionen in die letzten Östersund-Rennen

Biathlon am Samstag: Doll holt Podest doch noch zurück

Nawrath übernahm mit großem Rückstand, holte nach einer fehlerlosen Liegendeinheit aber viel Zeit auf. Stehend traf die Konkurrenz alles, Nawrath hingegen brauchte zwei Nachlader. Das deutsche Quartett fiel erneut zurück.

Schlussläufer Doll traf liegend alle Scheiben, stehend machte er zwei Fehler. Da auch der Schwede Pepe Femling patzte und Doll seine läuferische Klasse ausspielte, manövrierte er sein Team noch aufs Podium.

Biathlon: Der Endstand in der Herren-Staffel

1. Norwegen 1:09:12.4 / 0 Strafrunden / 7 Nachlader 2. Frankreich + 22.5 / 1 / 8 3. Deutschland + 37.4 / 1 / 10

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Podest zum Abschluss - DSV-Damen zeigen gute Staffel

Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick haben in der letzten Damen-Staffel der Biathlon-Saison den dritten Platz erreicht. In Östersund mussten sie über 4x6 Kilometer bei acht Schießeinlagen nur Norwegen und Frankreich den Vortritt lassen.

Juni Arnekleiv, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland siegten klar vor Lou Jeanmonnot, Chloe Chevalier, Caroline Colombo und Anais Chevalier-Bouchet. Frankreich sicherte sich damit den Staffel-Weltcup. Deutschland lag im Ziel eine halbe Minute hinter der Spitze.

Biathlon: Kebinger und Voigt glänzen am Schießstand

Startläuferin Hettich-Walz begann liegend ohne Fehler. Stehend musste sie zwei Patronen nachladen und übergab als Sechste auf Kebinger. Die 25-Jährige zeigte eine gute Leistung auf der Strecke, liegend blieb sie fehlerfrei, auch stehend fielen alle Scheiben.

An der Spitze des Feldes übergab sie auf Voigt, die liegend alles traf und auch stehend fehlerfrei agierte. Gemeinsam mit Norwegen erfolgte der letzte Wechsel. Schlussläuferin Herrmann-Wick hatte liegend Probleme und musste nach drei Fehlern die Führung abgeben. Im letzten Schießen machte sie wieder zwei Fehler, so zogen auch noch die Französinnen am DSV-Quartett vorbei.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Östersund

Biathlon heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach Schießen 8/8

1. Norwegen 1:08:00.7 / 0 Strafrunden / 4 Nachlader 2. Frankreich + 15.2 / 0 / 7 3. Deutschland + 27.2 / 0 / 7

Das gesamte Ergebnis

Der Biathlon-Weltcup in Östersund wird am Sonntag beendet. Dann stehen zwei Massenstarts an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Die Staffel der Herren im Liveticker

Ziel: Norwegen siegt und gewinnt damit alle Weltcup-Staffeln bei den Herren. Nur bei der WM hatten die Skandinavier das Nachsehen. Damals siegte Frankreich, das heute den zweiten Platz belegt. Schlussläufer Doll manövriert das deutsche Team noch aufs Treppchen!

Rennen: Doll hat Femling abgehängt und holt hier tatsächlich noch das Podium für die deutsche Mannschaft!

Rennen: Endre Stroemsheim, Vebjoern Sjoerum, Johannes Dale und Vetle Sjaastad Christiansen gewinnen in Abwesenheit der Boe-Brüder und Sturla Holm Laegreid die Staffel vor Frankreich. Das ist fix. Jetzt geht es aber noch ums Podest.

Rennen: Norwegen gewinnt die letzte Staffel der Saison, Christiansen haut alles weg. Claude hat Probleme, der Franzose muss in die Strafrunde. Auch Schweden patzt, das ist die Chance für Doll. Der braucht zwei Nachlader, aber ist dran am Schweden Femling.

Rennen: Jetzt fällt die Entscheidung!

Rennen: Doll verliert auf Christiansen, der für Norwegen an der Spitze läuft, fast sieben Sekunden. Das ist kein gutes Zeichen für die letzte Phase dieser Staffel hier.

Rennen: Das war eine sehr gute Einlage, aufs Podest fehlen aber knapp 40 Sekunden.

Rennen: Wir sind beim vorletzten Schießen. Das Spitzentrio bleibt vorne. Doll trifft alles und geht auf den vierten Rang.

Rennen: Läuferisch nehmen sich die Schlussläufer nicht viel. Das Rennen wird am Schießstand entschieden. Zwei Einlagen sehen wir noch. Doll darf sich nichts erlauben.

Rennen: Der letzte Wechsel ist erfolgt, Benedikt Doll übernimmt und hat gut 25 Sekunden Rückstand aufs Podium.

Rennen: Schweden übernimmt die Führung, an der Spitze ist das Tempo jetzt extrem hoch. Aber Nawrath ist in starker Form, er macht einige Sekunden gut.

Rennen: 30 Sekunden fehlt aufs Podium, aber drei der vier Favoriten liegen vorne. Das wird gleich eine ganz schwere Aufgabe für Schlussläufer Doll.

Rennen: Jetzt wird es ganz schwer mit dem Podium. Norwegen, Frankreich und Schweden ziehen weg, Nawrath braucht zwei Nachlader.

Rennen: Fünf Sekunden hat Nawrath aufgeholt, das Tempo zieht jetzt merklich an. Wir kommen zum nächsten Schießen.

Rennen: Es sind nur noch 25 Sekunden nach ganz vorne. Läuferisch ist Nawrath so stark, dass es bis zum nächsten Schießen sogar in Richtung Podest gehen kann.

Rennen: Nawrath kommt sauber durch und bringt Deutschland hier zurück.

Rennen: Norwegen setzt sich vorne ab, Frankreich ist schon Dritter. Es geht jetzt zum Liegendschießen.

Rennen: Deutschland liegt auf dem zehnten Rang. Nawrath ist läuferisch in guter Form, muss jetzt aber auch am Schießstand abliefern.

Rennen: Keine gute Schlussrunde von Kühn. Mit über einer Minute Rückstand übergibt er auf Nawrath.

Rennen: Es darf jetzt aber nicht mehr viel passieren. Philipp Nawrath steht gleich durchaus unter Druck.

Rennen: Das ist ein Rückschlag für die deutsche Mannschaft, noch ist das Podium aber nicht verloren. Die Schweiz und Kanada haben keine guten weiteren Läufer, von den Favoriten liegen nur Norwegen, Frankreich und Schweden vor der deutschen Mannschaft.

Rennen: Niklas Hartweg hält die Schweiz an der Spitze. Norwegen zieht nach. Was macht Kühn? Der muss in die Strafrunde, das wirft das deutsche Quartett weit zurück.

Rennen: Wir kommen zum Stehendschießen.

Rennen: Das war sicher nicht ideal, aber noch ist hier nichts verloren. Kühn geht gemeinsam mit dem Franzosen Antonin Guigonnat auf die Runde.

Rennen: Wir sind am Schießstand. Kühn macht drei Fehler, das kostet viel Zeit. Deutschland fällt zurück.

Rennen: Das Tempo ist hoch, wir sind gleich schon wieder beim Schießen.

Rennen: Der Wechsel ist erfolgt, vier Nationen geben hier den Ton an. Tschechien, Deutschland, Norwegen und Italien bestimmen das Tempo.

Rennen: Rees ist ganz vorne mit dabei und wechselt gleich auf Johannes Kühn.

Rennen: Sieben Nationen liegen innerhalb von acht Sekunden. Es geht auf die Schlussrunde, dann wird gewechselt.

Rennen: Rees trifft wieder alle Scheiben, das ist ein exzellenter Auftritt hier. Frankreich hat Probleme, auch die Schweden müssen nachladen.

Rennen: Neun Nationen bilden die Spitzengruppe, Rees ist hier voll dabei. Gleich geht es zum Stehendschießen.

Rennen: Es geht hervorragend los, Rees trifft alle Scheiben. Es wurde sehr gut geschossen hier, das Feld bleibt zusammen.

Rennen: Alle Startläufer sind gut durchgekommen, Rees ist vorne mit dabei. Wir kommen zum Schießen.

Rennen: 2,5 Kilometer werden jetzt gelaufen, dann geht es zum ersten Liegendschießen in dieser Staffel.

Rennen: Es geht los, die Startläufer machen sich bereit.

Vor dem Rennen: Norwegen, Deutschland, Frankreich und Schweden sind die Favoriten auf den Sieg heute.

Vor dem Rennen: 21 Nationen gehen an den Start, gleich geht es hier in Östersund los.

Vor dem Rennen: Nach zahlreichen Absagen von Top-Athleten, wie beispielsweise den Boe-Brüdern, gehört die deutsche Mannschaft heute zu den Sieg-Anwärtern.

Vor dem Rennen: Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll gehen gleich für Deutschland an den Start.

Vor dem Rennen: Willkommen zurück im Liveticker zum Biathlon heute in Östersund. Jetzt sehen wir gleich die Staffel der Herren.

Vor dem Rennen: Um 16:30 beginnt die letzte Staffel dieser Saison, dann laufen die Herren. Wir sind um 16:15 Uhr im Liveticker zurück.

Biathlon: Die Staffel der Damen im Liveticker

Ziel: Es ist alles entschieden hier. Norwegen gewinnt diese letzte Staffel vor Frankreich und Deutschland.

Rennen: Wer gewinnt die letzte Damen-Staffel der Saison? Es sind die Norwegerinnen, Roeiseland trifft alles. Jetzt gehts ums Podium. Frankreich trifft alles und wird Zweiter. Herrmann-Wick macht zwei Fehler, sichert aber den dritten Rang.

Rennen: Es geht zum letzten Schießen in dieser Staffel!

Rennen: Mit dem Sieg wird es jetzt schwer, Roeiseland ist eine solide Schützin. Italien liegt gut 20 Sekunden hinter Deutschland, auch das Podest ist noch lange nicht sicher.

Rennen: Herrmann-Wick hat Probleme, das sind drei Fehler. Die Führung ist weg. Frankreich ist jetzt auch vorbei an Deutschland.

Rennen: So, es steht das letzte Liegendschießen an.

Rennen: Läuferisch sind Herrmann-Wick und Roeiseland in sehr gute Verfassung. Wenn sie gut durch die zwei letzten Schießen kommen, werden sie den Sieg unter sich ausmachen.

Rennen: Der letzte Wechsel ist erfolgt. Deutschland und Norwegen führen das Feld an.

Rennen: Für Deutschland läuft gleich Denise Herrmann-Wick. Norwegen schickt Marte Olsbu Roeiseland ins Rennen, Frankreich Anais Chevalier-Bouchet und Italien Lisa Vittozzi. Das ist absolute Oberklasse im Biathlon.

Rennen: Voigt und Tandrevold machen sich auf den Weg zum letzten Wechsel. Vier Teams kämpfen um den Sieg.

Rennen: In sechs Schießeinlagen hat die deutsche Mannschaft nur zwei Fehler gemacht. Das ist eine herausragende Bilanz.

Rennen: Frankreich hat zweimal nachgeladen, da tut sich jetzt eine Lücke auf. Das sind 20 Sekunden, Italien ist schon 40 zurück.

Rennen: Der Wind nimmt zu, das wird nicht leicht jetzt am Schießstand. Das macht Voigt aber überhaupt nichts aus, das sind wieder fünf Treffer.

Rennen: An der Spitze läuft ein Trio, Voigt hält da voll mit. Es geht dann gleich zum Stehendschießen.

Rennen: Samuela Comola musste zweimal nachladen, Italien fällt etwas zurück.

Rennen: Voigt ist als sichere Liegendschützin bekannt. Das bestätigt sie mit fünf Treffern, Deutschland ist hier voll dabei.

Rennen: Vier Nationen sind an der Spitze. Gleich geht es zum Liegendschießen.

Rennen: Frankreich und Norwegen sind wieder nah dran an Deutschland und Italien. Schweden liegt schon eine gute Minute zurück.

Rennen: Der Wechsel ist erfolgt, Kebinger hat nichts weiter eingebüßt. Jetzt übernimmt Vanessa Voigt.

Rennen: Dorothea Wierer ist läuferisch aber schneller und jetzt schon wieder vorbei an Kebinger. Gleich kommt der zweite Wechsel.

Rennen: Italien und Frankreich haben jeweils Nachlader bedienen müssen, Kebinger hat die Gunst der Stunde genutzt und hier alles getroffen.

Rennen: Kebinger nutzt die Patzer der Konkurrenz und bringt die deutsche Staffel in Führung!

Rennen: Frankreich und Italien laufen an der Spitze. Kebinger ist gut acht Sekunden zurück und macht sich auf den Weg zum Stehendschießen.

Rennen: Schweden hat weiter Probleme und liegt jetzt schon 45 Sekunden hinter Frankreich.

Rennen: Frankreich bleibt trotz eines Fehlers vorne. Kebinger ist aber voll dabei, sie hat alles abgeräumt.

Rennen: Alle Favoriten sind vorne dabei. Schweden liegt leicht zurück, die Abstände sind aber sehr überschaubar. Es geht gleich zum nächsten Liegendschießen.

Rennen: Frankreich wechselt an der Spitze, dahinter folgt Italien. Dann kommt eine große Gruppe, zu der auch Deutschland gehört.

Rennen: Läuferisch sieht das gut aus. Hettich-Walz ist schon Dritte und nur noch 15 Sekunden zurück.

Rennen: Das war sicher nicht ideal, ist aber noch kein Beinbruch. Hettich-Walz wird dann gleich auf Hanna Kebinger wechseln.

Rennen: Das zweite Schießen läuft. Hettich-Walz muss zwei Patronen nachladen, das kostet jetzt um die 20 Sekunden. Italien und Frankreich führen.

Rennen: 13 Teams sind in der Spitzengruppe, Hettich-Walz ist ganz vorne mit dabei. Es geht dann gleich zum Stehendschießen.

Rennen: Frankreich und Schweden mussten je einmal nachladen. Der Rückstand auf die Spitze beträgt aber nur knappe zehn Sekunden.

Rennen: Hettich-Walz kommt ohne Fehler durch, das geht sehr gut los. Das Feld ist aber noch dicht zusammen.

Rennen: Wir sind gleich beim Liegendschießen, das Feld ist noch geschlossen unterwegs.

Rennen: Frankreich gibt das Tempo vor, Hettich-Walz hält sich im Mittelfeld auf.

Rennen: Zwei Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum ersten Schießen.

Rennen: Es geht los, die letzte Damen-Staffel der Saison beginnt.

Vor dem Rennen: 15 Nationen sind am Start, gleich geht es los hier.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen sind wieder sehr gut heute in Östersund. Wir dürfen uns auf ein spannendes Rennen freuen.

Vor dem Rennen: Juni Arnekleiv, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Roeiseland laufen für Norwegen. Weltmeister Italien geht mit Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola und Lisa Vittozzi ins Rennen. Das sind die Favoriten auf den Sieg.

Vor dem Rennen: Aber die Konkurrenz ist groß. Schweden startet mit Linn Persson, Anna Magnusson, Elvira Öberg und Hanna Öberg. Für Frankreich laufen Lou Jeanmonnot, Chloe Chevalier, Caroline Colombo und Anais Chevalier-Bouchet.

Vor dem Rennen: Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick gehören heute zu den Mitfavoritinnen auf den Sieg.

Vor dem Rennen: Ein langer Staffeltag steht heute auf dem Programm. Wir beginnen mit den Damen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Östersund.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Das Wochenende in Östersund begann für die deutschen Biathleten mehr als zufriedenstellend. Im Einzel der Damen lief Denise Herrmann-Wick aufs Podest. Bei den Herren holte Benedikt Doll den Sieg, Philipp Nawrath und Roman Rees schafften es ebenfalls in die Top 5. Im Einzel-Weltcup schaffte Doll sogar noch den Sprung auf Platz zwei und musste sich hier nur dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen geschlagen geben.

Biathlon heute im Liveticker: Führt Herrmann-Wick die DSV-Damen aufs Podest?

In den Staffel-Wettbewerben wollen die deutschen Athleten diese Form jetzt bestätigen. Den Anfang machen die Damen, die, mit Ausnahme von Hochfilzen, jedesmal aufs Podest liefen. Angeführt von Herrmann-Wick (3. im Einzel am Donnerstag) und Vanessa Voigt (6.) nimmt das DSV-Team auch hier eine Top-Platzierung in Angriff.

Dazu sind Janina Hettich-Walz (24.) startet die deutsche Damen-Staffel in Östersund und übergibt an Hanna Kebinger (11.). Voigt läuft an dritter Position, Schlussläuferin ist Herrmann-Wick. Behalten die Läuferinnen ihre Form bei, kann die DSV-Mannschaft am Samstag um den Sieg mitlaufen.

Biathlon heute im Liveticker: Springt Deutschland noch auf Platz drei?

Die Konkurrenz ist aber riesig. Neben dem deutschen Team sind Norwegen, Frankreich, Schweden und Italien Anwärter auf eine Top-Platzierung. Schweiz, Österreich und Tschechien haben ebenfalls gute Athletinnen in ihren Reihen, haben aber am Samstag nur Außenseiterchancen. Hier geht es zur Startliste

In der Nationenwertung könnte die deutsche Mannschaft einen großen Schritt machen. Auf Platz vier liegend beträgt der Rückstand auf Norwegen nur 16 Punkte, ein Sieg in der Staffel würde 420 Punkte geben. Nach der Staffel am Samstag fließt nur noch der Sprint am kommenden Wochenende in Oslo in die Wertung ein.

Biathlon im Liveticker: Holen die DSV-Herren auch den Sieg im Team?

Nach dem überragenden Mannschaftsergebnis im Einzel am Donnerstag gehen die deutschen Herren als Top-Favoriten ins Staffel-Rennen. In Abwesenheit der Top-Stars Johannes Thingnes und Tarjei Boe, sowie Sturla Holm Laegreid, Sebastian Samuelsson und Quentin Fillon Maillet (allesamt aufgrund einer Corona-Infektion außer Gefecht), schafften es gleich drei deutsche Läufer über die 20 Kilometer unter die Top 5.

Mehr zum Thema Biathlon: Gold und Silber! Deutscher Nachwuchs glänzt weiter

Benedikt Doll, der den Einzel gewann, blieb außerdem als einziger Biathlet bei 20 Einlagen ohne Schießfehler. Roman Rees ist Startläufer am Samstag und übergibt an Johannes Kühn, der von Philipp Nawrath abgelöst wird. Schlussläufer ist Doll.

Biathlon im Liveticker: Deutschland will 3. Platz verteidigen

Der Kampf um den Sieg in der letzten Staffel des Jahres gestaltet sich ausgeglichen. Norwegen tritt ersatzgeschwächt an, gehört aber trotzdem zu den Favoriten. Auch mit Schweden und Frankreich muss man rechnen. In der Mixed-Staffel in Nove Mesto überraschte die Ukraine, das Team um Anton Dudchenko hat aber am Samstag nur Außenseiterchancen, genau wie die Schweiz oder Tschechien. Hier geht es zur Startliste

In der Nationenwertung belegen die deutschen Herren aktuell den 3. Platz, den gilt es in den letzten Wettbewerben zu verteidigen. Mit einer Top-Platzierung in der Staffel würde man den viertplatzierten Schweden ausweichen und im besten Fall noch etwas Druck auf Frankreich auf Platz zwei ausüben.

Mehr zum Thema Biathlon: Trotz Startverzicht - Boe gewinnt Gesamtweltcup

Die beiden letzten Staffeln der Weltcup-Saison finden am Samstag in Östersund statt. Die Damen starten um 14:00 Uhr, die Herren laufen ab 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Östersund sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

dg/truf