Biathlon: Goldener Auftakt - Deutsche Talente räumen zum EM-Start ab

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Mit 20 Treffern sicherte sich Lisa Maria Spark den Titel. © Deubert/IBU

Die Biathlon-EM in der Lenzerheide hätte für die deutsche Mannschaft kaum besser beginnen können. Lisa Maria Spark und Selina Grotian begeisterten im Einzel.

Lenzerheide - Mit zwei Medaillen starteten die Biathlon-Europameisterschaften 2023 nahezu ideal für das deutsche Team. Lisa Maria Spark wurde Europameisterin, auch Selina Grotian lief aufs Podest.

Lisa Maria Spark vom SC Traunstein ist Europameisterin im Biathlon. Bei den Titelkämpfen in der Lenzerheide gewann die 22-Jährige das Einzel über 15 Kilometer und feierte den bislang größten Erfolg ihrer nich jungen Biathlon-Karriere.

Biathlon-EM: Spark trifft alles und distanziert prominente Konkurrenz

Spark traf bei vier Schießeinheiten alle 20 Scheiben und setzte sich in der Schweiz vor der arrivierten Weltcup-Athletin Yuliya Dzhima aus der Ukraine durch.

Spark bekam auf dem Podest Gesellschaft aus dem eigenen Team. Selina Grotian schoss im letzten Anschlag zwar zwei Fehler, zeigte läuferisch aber eine starke Performance und kam 33 Sekunden hinter ihrer Teamkollegin ins Ziel.

Die 18-Jährige vom SC Mittenwald sicherte sich damit die Bronzemedaille und sorgte für einen überragenden Auftakt in die Biathlon-EM 2023.

Biathlon-WM: Hinz knapp am Treppchen vorbei, starkes Teamresultat

Vanessa Hinz vom SC Schliersee verpasste als Vierte das Podium nur um vier Sekunden. Ein Fehler in der letzten Schießeinlage kostete die einstige Weltklasseläuferin den dritten Rang. Juliane Frühwirt (ein Fehler) als Sechste und Marion Wiesensarter aus Oberteisendorf, die drei Fehler schoss, als 21. komplettierten ein starkes Ergebnis für den Deutschen Skiverband. Hier geht es zum Endergebnis

Am Mittwoch bestreiten dann auch die Herren ihr Einzel, gelaufen werden 20 Kilometer, viermal wird geschossen. Fünf deutsche Athleten sind am Start. Zudem stehen bei der Biathlon-EM in der Schweiz noch drei weitere Wettkampftage an.

Am Freitag werden zwei Sprints gelaufen, deren Ergebnisse dann die Basis für die Verfolgungsrennen am Samstag sind. Beendet wird die Biathlon-EM in der Lenzerheide am Sonntag, dann stehen die Single-Mixed-Staffel und die Mixed Staffel auf dem Programm.

Quelle: chiemgau24.de

truf