Biathlon: Herren starten in Bestbesetzung, mehrere Damen müssen passen

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Janina Hettich-Walz ist Teil des Aufgebots für die Deutsche Meisterschaft in Ruhpolding. © Ruf / chiemgau24.de

Im Biathlon findet ab dem 8. September die Deutsche Meisterschaft in Ruhpolding statt. Der Deutsche Skiverband hat das Aufgebot bekannt gegeben.

Ruhpolding - Mit der Deutschen Meisterschaft enden am Wochenende die Highlights im Sommer-Biathlon. An drei Tagen werden in der Chiemgau Arena in Ruhpolding die neuen nationalen Titelträger gesucht.

Die deutschen Herren können dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Aus der Biathlon-Lehrgangsgruppe 1a sind bis auf Simon Kaiser alle Athleten mit dabei. Benedikt Doll, Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel gehen ab dem 8. September an den Start.

Biathlon: Drei Damen müssen aus gesundheitlichen Gründen passen

Bei den Damen fallen drei Top-Athletinnen aus der höchsten Lehrgangsgruppe krankheitsbedingt aus. Selina Grotian, Hanna Kebinger und Anna Weidel müssen passen. Damit bleiben aus dem DSV-Top-Kader noch fünf Athletinnen übrig.

Juliane Frühwirt, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß, Sophia Schneider und Vanessa Voigt, die jüngst in Frankreich für Furore sorgte, sind im Aufgebot. Neben den höchsten Lehrgangsgruppen sind aber auch weitere Gruppen bei der Deutschen Meisterschaft im Biathlon mit dabei. Zudem nehmen die Schweiz und Österreich als Gastnationen teil.

Biathlon: Preuß mit Vorfreude aufs Heimspiel

„Es wird interessant sein, den Leistungsstand der Athletinnen und Athleten nach nun einigen Trainingsmonaten zu sehen und welcher der jüngeren Aktiven auf sich aufmerksam machen kann. Leider fallen aus der LG 1a Damen einige Athletinnen krankheitsbedingt aus, während bei den Männern nahezu alle am Start sind“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling im Vorfeld der Titelkämpfe.

Preuß freut sich auf ihr Heimspiel in der Chiemgau Arena. „Sommerwettkämpfe sind auf jeden Fall immer etwas Besonderes: Raus aus dem Trainingsalltag. Man hat wieder eine Startnummer an, eine positive Nervosität kommt auf und man kann gut feststellen, was schon gut klappt in den Abläufen und an was man weiterarbeiten muss. Ich habe mir für die Wettkämpfe vorgenommen, dass ich nach der langen Zeit ohne Wettkämpfe locker bleibe und mein Zeug aus dem Training umsetze“, sagte sie im Vorfeld.

Bei besten Wetterprognosen beginnen am Freitag die Titelkämpfe mit den Einzeln bei den Damen und Herren. Am Samstag wird im Sprint gelaufen, am Sonntag enden die Deutschen Meisterschaften dann mit den Verfolgungsrennen. „Ich werde bei allen drei Wettkämpfen an den Start gehen“, kündigte Preuß bereits an.

Quelle: chiemgau24.de

truf