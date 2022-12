Biathlon heute im Liveticker: Top-Stars duellieren sich auf Schalke

Showevent am Mittwoch

+ © picture alliance/dpa | Martin Schutt Biathlon: Denise Herrmann-Wick (links) und Benedikt Doll treten gemeinsam auf Schalke an. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Am 28. Dezember findet Biathlon auf Schalke statt. Zehn Teams kämpfen um den Sieg beim traditionsreichen Einladungsrennen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Gelsenkirchen - Biathlon auf Schalke gehört traditionell zum Jahresabschluss im Wintersport. Um 18:15 Uhr beginnt der Massenstart, um 19:30 Uhr die Verfolgung. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon auf Schalke mit dabei.

Nachdem das Showevent „Biathlon auf Schalke“ zwei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie in Ruhpolding ausgetragen wurde, kehrt es 2022 nach Gelsenkirchen zurück. Zehn Teams aus neun Ländern kämpfen im Fußballstadion des FC Schalke 04 um den Sieg.

Biathlon auf Schalke heute im Liveticker: Vier DSV-Athleten dabei

Deutschland tritt mit zwei Mannschaften an. Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll starten als Team Deutschland 1, Vanessa Voigt und Philipp Nawrath bilden das Team Deutschland 2.

Das Teilnehmerfeld beim Biathlon auf Schalke ist in diesem Jahr hochkarätig besetzt. Mit Julia Simon aus Frankreich kommt die aktuell stärkste Biathletin der laufenden Saison in die Veltins Arena. Die Führende des Gesamtweltcups tritt mit Fabien Claude an.

Biathlon auf Schalke im Liveticker: Fokus auf dem Schießstand

Norwegen schickt mit Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen zwei formstarke Athleten, Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner aus Österreich sind die Titelverteidiger und Italien mit Dorothea Wierer und Tommaso Giacomel muss man immer auf der Rechnung haben.

Die Runden beim Biathlon auf Schalke sind sehr kurz, entsprechend hoch ist die Frequenz am Schießstand. Die zehn Teams gehen im Massenstart zunächst gemeinsam ins Rennen.

In der Verfolgung werden die Resultate des Massenstarts als Grundlage für den 2. Durchgang genommen. Wer nach dem Verfolgungslauf als erstes Team die Ziellinie überquert, hat das Biathlon-Event auf Schalke gewonnen. Hier gibt es die offiziellen Regeln der World Team Challenge Quelle: biathlon-wtc-ruhpolding.de/regeln

Die Rennen in Gelsenkirchen sind nicht Teil des Weltcups 2022/23, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein. Ab 5. Januar geht es dann regulär im Weltcup auf der Pokljuka weiter. chiemgau24.de ist bei allen Biathlon-Rennen der Saison im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf