Biathlon auf Schalke: Alle Infos zur World Team Challenge am 28. Dezember

Biathlon: Benedikt Doll (links) und Denise Herrmann-Wick treten gemeinsam auf Schalke an. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Biathlon auf Schalke gehört zum Jahreswechsel zum Standardprogramm. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die World Team Challenge in den vergangenen Jahren in Ruhpolding statt, jetzt kehrt sie auf Schalke zurück.

Gelsenkirchen - Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es im Biathlon alljährlich ein Spektakel zu sehen. Die World Team Challenge ist ein Einladungsrennen, das nicht Teil des Weltcups im Biathlon ist und in diesem Jahr wieder auf Schalke ausgetragen wird.

Biathlon auf Schalke: Der Zeitplan zur World Team Challenge 2022

28.12.2022 (Mittwoch, 18:15 Uhr) - Massenstart - Zum Liveticker/Rennbericht - Sieger:

- Massenstart - Zum Liveticker/Rennbericht - Sieger: 28.12.2022 (Mittwoch, 19:30 Uhr) - Verfolgung - Zum Liveticker/Rennbericht - Sieger:

Biathlon auf Schalke: Die Teilnehmer der World Team Challenge 022

Auf Schalke gehen wieder zehn gemischte Teams aus neun Nationen an den Start. Gastgeber Deutschland ist traditionell mit zwei Mannschaften dabei. Denise Herrmann-Wick läuft mit Benedikt Doll, Vanessa Voigt tritt mit Philipp Nawrath an

Das Siegerteam des Vorjahres, Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner aus Österreich, geht auch in diesem Jahr wieder beim Gastspiel in der Veltins Arena an den Start, um seinen Titel zu verteidigen. Im italienischen Team ersetzt Tommaso Giacomel kurzfristig Lukas Hofer und wird mit Dorothea Wierer antreten.

Biathlon in Ruhpolding: Die Teilnehmerliste im Überblick (Stand 22.12.2022):

Denise Herrmann-Wick – Benedikt Doll (Deutschland 1), Vanessa Voigt - Philipp Nawrath (Deutschland 2), Dorothea Wierer – Tommaso Giacomel (Italien), Marketa Davidova - Michal Krcmar (Tschechien), Lisa Theresa Hauser – Felix Leitner (Österreich), Fabien Claude - Julia Simon (Frankreich), Mari Eder - Tero Seppälä (Finnland), Yuliya Dzhima - Anton Dudchenko (Ukraine), Lena Häcki-Groß - Joscha Burkhalter (Schweiz), Ingrid Landmark Tandrevold - Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen).

Biathlon auf Schalke: Wo sehe ich die World Team Challenge live im TV, Liveticker und Livestream?

Die World Team Challenge wird live im ZDF übertragen. Im Anschluss an die Qualifikation bei der Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember 2022 gegen 18 Uhr die TV-Übertragung. Im Livestream ist das Event in der ZDF Mediathek zu verfolgen, chiemgau24.de berichtet zudem im Liveticker.

Biathlon auf Schalke: Die World Team Challenge und der Weltcup

Die World Team Challenge ist ein Einladungsrennen, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen des Weltcups im Biathlon ein. Nach der World Team Challenge wird der Weltcup-Kalender im Biathlon mit dem Weltcup auf der Pokljuka fortgesetzt.

Biathlon: So funktioniert die World Team Challenge

Die Regeln für die World Team Challenge unterscheiden sich grundsätzlich zu denen, die man aus dem Weltcup kennt. Bei der World Team Challenge wird in zwei Halbzeiten gelaufen.

Auftakt ist ein Massenstart-Rennen, das die Damen beginnen und nach dem Schießen an die Herren übergeben. Die Damen laufen insgesamt vier Runden, die Herren fünf. Die Streckenlänge pro Runde beträgt zirka 1.291 Meter. Ein Nachladen gibt es nicht, für jeden Fehlschuss geht es in die 75 m lange Strafrunde.

Nach einer rund 20-minütigen Pause geht es ins Verfolgungsrennen. Auch hier beginnen die Damen. Der Rückstand aus dem Massenstart-Rennen wird dabei halbiert. Alle Teams, die 45 Sekunden oder mehr Rückstand auf die Führenden haben, werden gemeinsam ins Rennen geschickt.

Auch in diesem Rennen wird wieder achtmal am Schießstand geschossen und werden neun Runden gelaufen. Wer die Ziellinie dann als erster überquert, gewinnt die World Team Challenge. Hier gibt es die offiziellen Regeln der World Team Challenge Quelle: biathlon-wtc-ruhpolding.de/regeln

