Biathlon: Alle Termine zur Sommer-WM 2022 in Ruhpolding

Biathlon: Im August misst sich die internationale Elite um Dorothea Wierer (Mitte) bei der WM in Ruhpolding.

Die Biathlon-Sommer-WM 2022 findet in Ruhpolding statt. Im August kämpft die internationale Elite in der Chiemgau Arena um Medaillen. Hier gibt es alle Termine im Überblick.

Ruhpolding - Im Sommer 2022 steigt in Ruhpolding ein weiteres Biathlon-Highlight. In der Chiemgau Arena wird die Sommer-WM 2022 ausgetragen. Am 24. August beginnt die WM, ab dem 25. August werden die ersten Medaillen vergeben.

2022 soll die Biathlon-Sommer-WM also endlich in der Chiemgau Arena in Ruhpolding über die Bühne gehen. Bereits 2020 war die Biathlon-Sommer-WM im Chiemgau geplant, Corona verhinderte die Austragung. Nun haben 28 Nationen ihre Zusage gegeben, ca. 400 Athleten werden in Ruhpolding an den Start gehen. Das ist eine neue Rekordbeteiligung.

Biathlon Sommer-WM 2022 in Ruhpolding: Die Termine zu den Wettkämpfen in der Chiemgau Arena

Die aktuelle Pandemieentwicklung stimmt die Veranstalter der Biathlon-Sommer-WM 2022 zuversichtlich, bereits ab Mai sind Tickets für das Highlight der Sommer-Saison im Biathlon zu erwerben.

Vom 24. bis 28. August 2022 finden die Titelkämpfe in der Chiemgau Arena statt. Neben den Damen und Herren nehmen auch Juniorinnen und Junioren an der Sommer-WM im Biathlon teil.

Biathlon Sommer-WM 2022 in Ruhpolding: Zwölf Titel werden vergeben

Mit den offiziellen Trainings am 24. August beginnt die Biathlon-WM 2022 in Ruhpolding. Ab dem 25. August werden dann die ersten Medaillen vergeben.

Die Biathlon-Szene tritt in den Disziplinen Super-Sprint, Sprint, Verfolgung (Junioren) und Massenstart (Profis) an. Insgesamt werden zwölf Wettbewerbe ausgetragen. Die Siegerehrungen finden täglich in der Chiemgau Arena in Ruhpolding statt.

Aus deutscher Sicht sind insgesamt 32 Athleten bei Damen, Herren, Juniorinnen und Junioren mit dabei. Hier geht es zum deutschen Aufgebot bei der Sommer-WM in Ruhpolding.

Biathlon: Alle Termine zur Sommer-WM 2022 in Ruhpolding

+++ Mittwoch, 24. August 2022 +++

24.08.2022 (Mittwoch ab 11:00 Uhr) - Training Juniorinnen / Junioren

24.08.2022 (Mittwoch ab 14:00 Uhr) - Training Damen / Herren

+++ Donnerstag, 25. August 2022 +++

25.08.2022 (Donnerstag 10:00 Uhr) - Super-Sprint Junioren Qualifikation

25.08.2022 (Donnerstag 12:15 Uhr) - Super-Sprint Juniorinnen Qualifikation ​

25.08.2022 (Donnerstag 15:20 Uhr) - Super-Sprint Junioren Finale​

25.08.2022 (Donnerstag 16:00 Uhr) - Super-Sprint Juniorinnen Finale ​

​ 25.08.2022 (Donnerstag 17:00 Uhr) - Training Damen / Herren

+++ Freitag, 26. August 2022 +++

26.08.2022 (Freitag 10:30 Uhr) - Super-Sprint Männer Qualifikation

26.08.2022 (Freitag 12:15 Uhr) - Super-Sprint Frauen Qualifikation​

26.08.2022 (Freitag 15:10 Uhr) - Super-Sprint Männer Finale

26.08.2022 (Freitag 16:25 Uhr) - Super-Sprint Frauen Finale

+++ Samstag, 27. August 2022 +++

27.08.2022 (Samstag 10:00 Uhr) - Sprint Junioren Finale

27.08.2022 (Samstag 12:15 Uhr) - Sprint Juniorinnen Finale

27.08.2022 (Samstag 14:45 Uhr) - Sprint Männer Finale

27.08.2022 (Samstag 17:00 Uhr) - Sprint Frauen Finale

+++ Sonntag, 28. August 2022 +++

28.08.2022 (Sonntag 11:00 Uhr) - Verfolgung Junioren​ Finale

28.08.2022 (Sonntag 13:00 Uhr) - Massenstart Frauen Finale

28.08.2022 (Sonntag 15:05 Uhr) - Massenstart Männer Finale

28.08.2022 (Sonntag 17:00 Uhr) - Verfolgung Juniorinnen ​Finale

Im Programm kann es witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. Alle Updates gibt es auf der offiziellen Seite der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding.

Quelle: chiemgau24.de

