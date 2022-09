Basketball-EM: Deutschland – Spanien im Live-Ticker – DBB-Team greift nach dem Finale

Von: Patrick Mayer

Will mit Deutschland ins EM-Finale: DBB-Kapitän Dennis Schröder.

Wird es das Endspiel? Deutschland fordert im Halbfinale der Basketball-EM in Berlin Weltmeister Spanien. Verfolgen Sie die Partie heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Basketball-EM in Berlin: Deutschland - Spanien -:-, heute, 20.30 Uhr

München/Berlin – Es wäre das erste EM-Finale für eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft seit dem Endspiel 2005. Damals verlor das DBB-Team das Finale deutlich 62:78 gegen Griechenland. Am Dienstag gewann Deutschland in Berlin 107:96 gegen die stark eingestuften Griechen und realisierte sich damit den Traum vom Semifinale im eigenen Land. In diesem geht es an diesem Freitagabend (ab 20.30 Uhr) gegen den amtierenden Weltmeister aus Spanien.

Doch die Truppe von Bundestrainer Gordon Herbert will mehr. „Wir haben eine sehr gute Qualität. Wenn wir die auf das Parkett bringen, haben wir eine sehr gute Chance“, sagte Johannes Voigtmann vor der Partie in der Hauptstadt: „Wenn wir mit zehn Prozent weniger da rangehen, dann nicht.“ „Egal, wer bei den Spaniern spielt, sie sind immer da. Sie haben einen sehr guten Trainer.“

Dennis Schröder gegen Weltmeister Spanien im Fokus: Liefert DBB-Kapitän nächste Gala?

Der Center von Olimpia Mailand erklärte vor dem Kräftemessen: „Spanien hat eine unglaubliche Basketball-Kultur. Sie spielen guten Basketball. Es ist ein Halbfinale, es wird natürlich ein toughes Spiel.“ Von der letzten EM vor fünf Jahren blieb ein 72:84 aus deutscher Sicht, darauf will es NBA-Center Daniel Theis aber nicht beruhen lassen.

„Wir können den Moment genießen, aber wir schulden den Spaniern noch was von der EM von vor fünf Jahren“, sagte Theis von den Indiana Pacers nach dem Coup gegen den Mitfavoriten aus Griechenland. Bester deutscher Spieler auf der Platte war in diesem Duell NBA-Star und DBB-Kapitän Dennis Schröder (26 Punkte), der im Abschlusstraining keinerlei Nervosität erkennen ließ.

Optimistisch ist auch sein Coach. „Wir haben erwartet, so weit zu kommen, aber unsere Mission ist noch nicht beendet“, meinte Bundestrainer Herbert, der aus Kanada stammt. Aus dem Spielort selbst stammt NBA-Profi Franz Wagner (Orlando Magic). Der 21-Jährige sagte vor dem Halbfinale: „Es ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Spiele in meiner Karriere. In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele mitmachen. Deutschland bei der EM im eigenen Land, in seiner Stadt in einem Halbfinale zu vertreten, das ist schon etwas Besonderes.“

Verfolgen Sie das Halbfinale Deutschlands gegen Spanien bei der Basketball-EM 2022 heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)