Basketball-EM: Deutschland - Griechenland im Live-Ticker - DBB-Team bangt um NBA-Star

Von: Patrick Mayer

Teilen

Deutscher NBA-Star: Dennis Schröder von den Houston Rockets. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uwe Koch

Deutschland bekommt es im Viertelfinale der Basketball-EM 2022 heute Abend mit Griechenland und einem Megastar aus der NBA zu tun. Verfolgen Sie das Spiel ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Basketball-EM in Berlin: Deutschland - Griechenland, Dienstag, 20.30 Uhr

Deutschland - Griechenland, Dienstag, 20.30 Uhr DBB-Team im Viertelfinale : Die deutsche Mannschaft ist gegen den Mitfavoriten um Superstar Giannis Antetokounmpo gefordert.

: Die deutsche Mannschaft ist gegen den Mitfavoriten um Superstar Giannis Antetokounmpo gefordert. Verfolgen Sie das Viertelfinale der deutschen Mannschaft bei der Heim-EM hier im Live-Ticker.

Basketball-EM in Berlin: Deutschland - Griechenland, heute, 20.30 Uhr

Team 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Deutschland Griechenland

München/Berlin - Dienstagabend, Prime Time, Mercedes-Benz-Arena in Berlin: Deutschland trifft im Viertefinale der Basketball-EM 2022 heute Abend auf den Mitfavoriten Griechenland (ab 20.30 Uhr) um Superstar Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

„Unser Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Wir werden alle nicht jünger, sagte Nationalspieler Daniel Theis von den Indiana Pacers vor der Partie: „Auf dem Papier hieß es die letzten Jahre, wir haben eine tolle Mannschaft, großartige Spieler. Dann wird es auch Zeit, das aufs Feld zu bringen“. Bei einem Sieg wäre die erste internationale Medaille seit 2005 greifbar. Theis sieht die Entwicklung des DBB-Teams in den drei Jahren seit der verpatzten WM in China 2019 positiv. Damals schied die deutsche Mannschaft nach einer enttäuschenden Vorrunde aus. Bei Olympia 2021 scheiterte Deutschland im Viertelfinale deutlich 70:94 an Slowenien.

DBB-Team im Viertelfinale gegen Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo gefordert

„China war ein Reinfall. Aber wir sind alle gereift und haben daraus gelernt. Jetzt haben wir es geschafft, dank des Coaching-Staffs und wie wir zusammen sind, dass wir Spaß haben und erfolgreich sind. Und wir wollen mal was erreichen mit der Nationalmannschaft“, sagte der 30 Jahre alte NBA-Profi Theis nun im Interview der Braunschweiger Zeitung.

Wenige Stunden vor dem Viertelfinale bei der Heim-EM gegen Griechenland war der Einsatz des 21-jährigen Franz Wagner indes weiter offen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) via Twitter mit.

Im Video: NBA-Star Giannis Antetokounmpo - „Einer der besten Spieler der Welt“

„Kurz vor Spielbeginn“ werde entschieden, ob Wagner vom NBA-Klub Orlando Magic gegen die Griechen in seiner Geburtsstadt Berlin mitwirken kann. Wagner war im Achtelfinale des DBB-Team gegen Montenegro am Samstag (85:79) umgeknickt und hatte sich am Knöchel verletzt. Nick Weiler-Babb (nach Schulterproblemen) vom FC Bayern München und der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Center Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) seien dagegen spielfähig, hieß es vom DBB.

Verfolgen Sie das EM-Viertelfinale Deutschlands aus Berlin heute ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)