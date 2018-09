Kerber zum fünften Mal beim WTA-Finale dabei

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat sich als zweite Spielerin nach der Weltranglistenersten Simona Halep (Rumänien) für das WTA-Finale vom 21. bis 28. Oktober in Singapur qualifiziert.

New York - Wie die WTA am Montag mitteilte, sicherte sich die Kielerin ihren Platz im Feld der acht besten Spielerinnen des Jahres durch ihre Drittrunden-Teilnahme bei den US Open.

"Ich habe viele Erinnerungen an meine Spiele in Singapur", sagte Kerber, "speziell an 2016. Und ich bin aufgeregt, wieder dabei zu sein vor diesen unglaublichen Fans." Für die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin ist es die insgesamt fünfte Teilnahme am Saison-Finale der WTA-Tour.

2016 hatte sie dort das Endspiel erreicht, musste sich aber der Slowakin Dominika Cibulkova geschlagen geben, an der sie auch zuletzt bei den US Open gescheitert war. Davor hatte sie 2012 und 2013 in Istanbul und 2015 in Singapur bereits am WTA-Finale teilgenommen.

sid