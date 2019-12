Ski alpin im Liveticker: Gelingt Dreßen der nächste Abfahrts-Coup?

Das zweite Rennen im Weltcup im Ski alpin in Beaver Creek ist die Abfahrt. Dort will Thomas Dreßen erneut glänzen und wieder für ein Top-Ergebnis sorgen.

Beaver Creek - Die zweite Abfahrt im Weltcup 2019/20 im Ski alpin steht an. Die Athleten messen sich in Beaver Creek, einer ganz besonderen Strecke. Um 19:00 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Vor dem Rennen: Für Deutschland hier am Start: Thomas Dreßen (5.), Josef Ferstl (18.), Andreas Sander (29.), Romed Baumann (34.), Manuel Schmid (40.), Dominik Schwaiger (41.), Klaus Brandner (60).

Vor dem Rennen: Wegen starken Windes wird der Start nach unten verlegt. Gleich eröffnet Matthias Mayer aus Österreich hier das Rennen.

Vor dem Rennen: Thomas Dreßen geht mit der Startnummer 5 ins Rennen. Hier in Beever Creak verletzte er sich im Vorjahr schwer. Kann er das heute ausblenden?

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker im Ski alpin bei chiemgau24.de. Heute geht es bei den Herren auf die Abfahrt in Beaver Creek.

Für Thomas Dreßen ist die zweite Abfahrt der Saison 2019/20 im Ski alpin eine ganz besondere. Er kehrt nämlich auf die Piste zurück, auf der er sich vor einem Jahr schwer am Knie verletzte und die Saison abbrechen musste. Die Bilder, wie der 100-Kilogramm-Hüne nach dem Unfall im Fangzaun liegt und vor Schmerzen laut schreit, haben Ski-Fans nicht vergessen.

Ski alpin: "Für mich fast die geilste Abfahrt"

"Birds of prey" heißt die Abfahrtsstrecke im US-Bundesstaat Colorado. Vor seiner Schicksalspiste aber hat Dreßen keine Angst; im Gegenteil: "Beaver Creek ist eigentlich eine meiner Lieblingsstrecken", erzählte er. 2017 fuhr er als Dritter erstmals auf das Podest und wusste, dass er die Weltelite herausfordern kann. Und der Unfall? "Für den Sturz an sich hat Beaver Creek nichts dafür gekonnt, das war mein Fehler", räumte der 26-Jährige ein: "Deswegen freue ich mich jetzt brutal auf Beaver Creek, weil es für mich fast die geilste Abfahrt ist."

So kennt man Thomas Dreßen: Unerschrocken und enthusiastisch fiebert er Abfahrt am Samstag (19.00 Uhr, im Liveticker bei chiemgau24.de) entgegen. "Das war ein Spaß", schrieb er nach dem ersten Training bei Facebook. "Das nenne ich ein großartige Abfahrtsstrecke!! Ich habe es so vermisst!!"

Ski alpin: Hoffen auf eine Leistungssteigerung in der Abfahrt

Im Super-G am Freitag, den sensationell der junge Schweizer Marco Odermatt gewann, kam Dreßen noch nicht mit der Strecke in Colorado zurecht und verpasste die Top 20. Jetzt geht es im Terminkalender der Herren aber mit seiner Paradedisziplin weiter.

Neben Dreßen sind aus deutscher Sicht Josef Ferstl, Romed Baumann, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid und Klaus Brandner am Start. In der Gesamtwertung führt vor der Abfahrt in Beaver Creek der Österreicher Matthias Mayer.

Auch die Damen bestreiten am Samstag ihr zweites Rennen an diesem Wochenende in Nordamerika. Die zweite Abfahrt im Kalender 2019/20 steht in Lake Louise auf dem Programm.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf