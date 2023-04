Zieht Knesebeck mit „Monster“-Verstärkung in den Bezirk!?

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Vorfreude auf die neue Saison: Niclas Zierenberg (M.) kehrt vom FC Brome zurück zum VfL Knesebeck. Jan Rinkel (r.), der bis 2025 Chefcoach bleibt, und Vize-Spartenleiter Nico Fabisch erhoffen sich viel von den Verstärkungen. © Ingo Barrenscheen

Drei auf einen Streich: Der Fußball-Kreisligist VfL Knesebeck landet mit den Rückkehrern Francesco Natale und Niclas Zierenberg nicht nur zwei echte Transfer-Coups, sondern verlängert auch im gleichen Atemzug noch mit Coach Jan Rinkel um zwei Jahre.

Knesebeck – Es ist wie nach Hause kommen: Drei beziehungsweise zwei Jahre waren Francesco Natale und Niclas Zierenberg auf Fußball-Wanderschaft, suchten ihr Glück in der Fremde. Beide auch für eine Saison zeitgleich beim hiesigen Bezirksligisten FC Brome. Nun aber ist es an der Zeit, zum Heimatverein zurückzukehren: Das Duo verstärkt ab Sommer den VfL Knesebeck und dient gewissermaßen als Versprechen an die Zukunft! Mit den beiden Assen will Chefcoach Jan Rinkel, mit einem frischen Zwei-Jahres-Vertrag (!) ausgestattet, die Bezirksliga angreifen.

Das offenbarten die Einhörner am Donnerstagabend bei einer Präsentationsrunde am Ernst-Hiestermann-Platz. „Wir wollen den Sprung in den nächsten zwei Jahren schaffen“, nahm Rinkel kein Blatt vor den Mund, wenngleich die Konkurrenz groß ist. Er verlängerte in Knesebeck gleich für zwei Spielzeiten, weil schlichtweg eine „überragende Perspektive“ bestünde. Die jungen Wilden in Blau-Weiß haben sich in Windeseile im Kreisoberhaus etabliert. Nachdem der zurückgekehrte Coach im Sommer 2021 nur mit 13 Spielern dastand, stieg der VfL wie Phönix aus der Asche. „Wir haben daraus etwas Geiles gezaubert“, strahlt Rinkel. Wohlgemerkt ohne großartige externe Zugänge. Sondern vor allem mit eigenen Nachwuchskräften. „Es gibt eine deutliche Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren“, unterstreicht auch der stellvertretende Spartenleiter Nico Fabisch und ergänzt: „Der Weg ist noch nicht beendet.“



Mit den beiden Heimkehrern wolle der momentane Tabellensechste „die Ambitionen unterstreichen“, so Rinkel. „Die Beiden sind für uns richtige Monster! Sie heben das Potenzial neu an.“ In der Tat bekommt Knesebeck zwei Top-Kräfte fürs (offensive) Mittelfeld. Der Klub hätte noch weitere Kandidaten „im Köcher“.



Aber warum opfert man einen gerade aufstrebenden Bezirksligisten wie Brome für die tiefere Etage? „Ich kenne ja alle hier, der Kontakt ist nie abgerissen. Es waren zwei schöne Jahre in Brome und ich habe lange drüber nachgedacht, aber jetzt freue ich mich, bald wieder hier zu sein“, erklärte Zierenberg. Verrückt: Mit seinen 24 Jahren wird er schon zu den gestandenen Akteuren im künftigen Kader gehören. Natale mit 31 Lenzen erst Recht. Acht Jahre davon trug er das Knesebecker Trikot. „So lange habe ich in keinem anderen Verein gespielt“, betont er. Nach seiner Zeit in Brome hatte er sich auf ein „Abenteuer“ beim Helmstedter Kreisligisten FC Vatan Spor Königslutter eingelassen, merkte dort aber schnell, dass nicht alles Gold war, was glänzte. „Das war nicht der Fußball, wie er angepriesen wurde.“ Es sei ein „verschenktes Jahr“ gewesen. Nun zieht es ihn zurück in seine „Komfortzone“. Wo er kurze Wege vorfindet und Teil eines vielversprechenden Projekts werden kann. „Wir haben dort eine geile Grundlage, um vielleicht den Aufstieg mitzunehmen“, glaubt Natale. „Ich habe Bock, für Knesebeck anzugreifen.“



Der Blick geht nach oben von Francesco Natale und seinem Bald-Wieder-Klub Knesebeck. © Privat

Mit Rinkel als Regisseur. Ihm gleich den Vertrauens-Bonus für zwei Jahre zu gewähren, sei praktisch alternativlos gewesen, verdeutlichten die Verantwortlichen. „Wir haben schnell gemerkt, dass es passt. Er harmoniert mit den jungen Spielern“, so Fußball-Chef Malte Hasenfuß. Es hätte auch „ein klares Signal aus der Mannschaft“ gegeben, unbedingt mit dem Trainer zu verlängern, betonte Fabisch.