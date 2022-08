Wesendorfer SC – VfL Wahrenholz II 2:1 (1:0)

Wochenpokal Vorhop: Wittingen-Remis bei Cramer-Drama

Von: Ingo Barrenscheen

Seine tragische Verletzung rückte alles in den Hintergrund: Bastian Cramer (r.) vom FSV Vorhop-Schönewörde brach sich gegen Wittingen (Yakouba Camara) wohl das Wadenbein. Das Spiel wurde für eine lange Zeit pausiert und stand vor dem Abbruch. © Ingo Barrenscheen.

Vorhop – Die Mischung aus Knall und Knacken ließ den Sportplatz zusammenzucken. Tag zwei beim Wochenpokal des VfL Vorhop wurde am gestrigen Dienstagabend vom Drama um Lokalmatador Bastian Cramer überschattet. Der Spieler des gastgebenden FSV Vorhop-Schönewörde zog sich dem Vernehmen nach einen Wadenbeinbruch zu. Dadurch war das Turnier fast eine dreiviertel Stunde lang unterbrochen, die Partie gegen den VfL Wittingen/S. stand kurz vor dem Abbruch. Angesichts dieses Schockmoments rückte das Sportliche gänzlich in den Hintergrund.

VfL Wittingen/S. – FSV Vorhop-Sch. 1:1 (0:0)

Es waren gut vier Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, als eine Szene den Atem aller Anwesenden stocken ließ und den Fußball-Abend gewaltig trübte. FSV-Akteur Bastian Cramer beging mit einer Schere von hinten gegen Sven Arndt ein elfmeterreifes Foul, das aber noch weitaus schwerwiegendere Folgen haben sollte. Denn Wittingens Angreifer zog beim Schussversuch durch und traf seinen Gegenspieler dabei unabsichtlich so unglücklich, dass erst der Krankenwagen und dann der Notarzt anrücken musste. Bange Momente. Und über allem schwebte die Frage: Abbruch oder nicht!? Es wurde eifrig und kontrovers diskutiert. „Erst wollten wir abbrechen, weil alle geschockt waren. Nur wie werten wir die Partie dann!? Darüber waren sich alle nicht einig. Das Problem war, dass der Schiedsrichter ja Elfmeter gepfiffen hatte“, schilderte der VfL-Vorsitzende Nicky Urbanitsch das Durcheinander. Nach langem Hin und Her hätte dann Vorhop-Schönewördes Mannschaftsrat letztlich doch entschieden, die Partie fortzusetzen „und für Basti zu rocken“, erklärte FSV-Coach Peter Dierks. Wobei er es selbst bevorzugt hätte, die Reißleine zu ziehen. „Ich hätte das anders gelöst.“



Doch The Bridges machten weiter und zeigten eine Trotzreaktion. Nachdem Arndt den Strafstoß verwandelt hatte, bekam auch der FSV nur wenig später einen Elfmeter zugesprochen, den Leron Marwede versenkte. Ludger Harms hätte sogar fast noch den Siegtreffer erzielt. Durch das 1:1 hat Vorhop-Schönewörde alle Chancen auf den Finaleinzug. Doch das sei gestern „total unbedeutend“ gewesen, betonte Dierks.



Wesendorfer SC – VfL Wahrenholz II 2:1 (1:0)

Die Wesendorfer gehen dank des verdienten Sieges als Spitzenreiter in den heutigen Showdown gegen Kreisliga-Rivale Knesebeck. Justus Kelm stellte mit seinem Führungstreffer früh die Weichen (6.), Naike Schauring profitierte beim 2:0 von einem kapitalen Torwart-Fehler – denn Sören Evers verschätzte sich bei einem Aufsetzer. Zwar verkürzte Wahrenholz II postwendend durch ein Solo von Laurens Klösel, doch mit dem Schlusspfiff hätte Noah Ehmke (Latte) fast noch erhöht.