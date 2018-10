Wittinger Machtdemonstration

Die SG VfL Wittingen/Stöcken schwebt auf Wolke sieben. Bezeichnend dafür ist der Höhenflug von Marten Schultze, der am Kreis ordentlich Unruhe stiftete und hier abhebt. Foto: Klimburg

Wittingen. Er traf von links, er traf von rechts, er traf aus der Mitte und er traf aus sieben Metern. Gleich 13 Mal durfte Präsident Kai Schüttenberg mit seiner rauen Stimme den Namen Lars Erxleben als Torschützen durchgeben.

Der Rückraumspieler erwischte einen absoluten Sahnetag und trug somit maßgeblich zum deutlichen 32:22-Erfolg der SG VfL Wittingen/Stöcken gegen die HSG Rhumetal bei.

Das Sahnehäubchen oben drauf: Durch den Kantersieg haben sich die Brauereistädter in der Handball-Verbandsliga auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben.

„Die Jungs haben die Vorgaben prächtig umgesetzt. Der Auftritt hat mir richtig gut gefallen“, zeigte sich SG-Coach Christian Gades begeistert. Er hatte auch allen Grund zur Freude, denn von Minute eins an drückten die Wittinger dem Spiel ihren Stempel auf. Auch wenn die Gäste anfangs Paroli boten, stand die Defensive sehr kompakt. „Das war einmal mehr der Schlüssel zum Erfolg“, so Gades.

Aber auch die Offensive überzeugte mit ihrer Variabilität. Ob über Linksaußen mit Simon Bartel, über rechts mit dem formstarken Nick Schmidt oder aus dem Zentrum, die Wittinger waren stets brandgefährlich. Und weil diesmal auch die Chancenverwertung stimmte, erarbeiteten sie sich in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit einen gehörigen Vorsprung heraus (15:10). „Wir haben geduldig gespielt und sind zum richtigen Zeitpunkt zur Höchstform aufgelaufen“, betonte Gades.

Doch wer jetzt dachte, dass die SG VfL im zweiten Durchgang nur noch verwalten würde, sah sich getäuscht. Mit viel Dampf kam der Gastgeber aus der Kabine, drängte auf die schnelle Entscheidung. Und das gelang auch, vor allem weil Schmidt sowie Erxleben nun ganz großes Kino zeigten. Nahezu jeder ihrer Würfe landete im Netz und brachte den Gegner zur Verzweiflung. „Es war extrem wichtig, dass sich Rhumetal nicht nur auf eine Seite konzentrieren konnte. Wir haben immer wieder die Lücke gesucht und auch gefunden“, lobte der Übungsleiter.

Weil das der Fall war, wurde schnell in Halbzeit zwei ein Klassenunterschied sichtbar. Die SG VfL Wittingen/Stöcken sprintete auf dem Parkett davon, die HSG Rhumetal konnte mit dem Tempo nicht mehr mithalten. „Vor allem haben wir nötige Cleverness aufzeigen lassen, das hat mir sehr imponiert. Am Ende haben wir es dann souverän runterspielt“, so Gades. Die Festung Gelbe Hölle hat einmal mehr wieder standgehalten.

Von Jannis Klimburg