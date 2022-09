Wittinger-Kreispokal: Parsau lobt Gegner Tülau, FSV verzichtet

Von: Marvin Scholz

Gibt es im Fußball-Wittinger-Kreispokal ein ähnliches Bild? Hier jubelt Parsaus Max Rösner (auf den Schultern von Kevin Schulz) über einen Treffer gegen Tülau/Voitze. © Ingo Barrenscheen.

Parsau/Schönewörde – Mini-Paukenschlag vor dem Anpfiff! Der FSV Vorhop-Schönewörde wird auf das Spiel im Wittinger-Kreispokal gegen Schwülper verzichten. Die Fußballer von Germania Parsau hingegen erwarten gegen Tülau/Voitze eine umkämpfte Partie.

Germania Parsau – Tülau/Voitze (Mi., 19 Uhr)

Englische Woche, Pokalspiel unter Flutlicht – Fußballherz, was willst du mehr. „Wir freuen uns, dass wir am Pokal teilnehmen dürfen, es ist ein Derby und ich erwarte einen vollen Sportplatz. Immerhin ist das Spiel bestimmt besser als Champions League“, umschrieb Parsau-Coach Sören Henke sarkastisch die Auseinandersetzung mit dem SV. Speziell die abendliche Atmosphäre mache die Angelegenheit sehr reizvoll findet Henke. Aufgrund der Brisanz weiß der Übungsleiter die Favoritenrolle durchaus anzunehmen, warnt aber vor dem Gegner: „Seit dem Trainer-Wechsel hat sich beim Kontrahenten etwas geändert – sie haben zwei bis drei gute Einzelspieler, spielen körperlich, stehen geordnet in der Defensive und verfügen über ein geschultes Umschaltspiel.“ Darüber hinaus kann der SV-Anhang für eine große Portion Emotionalität sorgen.



Das Parsau Ziel ist aber schon vor Anpfiff klar: „Wir wollen natürlich weiterkommen und den Pokal gewinnen, sonst brauchst du in dem Wettbewerb gar nicht antreten“, meint Henke. Um den nächsten Schritt zu gehen, bedarf es gegen Tülau die Bewahrung der Geduld. Keinesfalls möchten die Germanen in Rückstand geraten, sondern selbst in Führung gehen.



Vorhop-Schönewörde – FC Schwülper Ausfall (0:5)

Das Spiel ist entschieden, bevor es überhaupt angepfiffen wurde! Aufgrund von erheblichem Personal-Mangel wird der FSV Vorhop-Schönewörde auf die Partie verzichten. Somit steht das 0:5-Endergebnis schon fest. „Es macht einfach keine Sinn – Leron Marwede musste am Wochenende auch verletzt ausgewechselt werden – wir müssen wahrscheinlich zur Hälfte mit der zweiten Mannschaft auffüllen, doch Schwülper ist ein starker Gegner. Die Chancen auf einen Sieg waren ohnehin gering“, verdeutlichte Trainer Peter Dierks. Eine derartige Niederlage wäre für die Moral der Mannschaft ebenfalls nicht von Vorteil, kratzte sich Dierks den Kopf. Als Resultat der aktuellen Problematik mussten auch schon die Übungseinheiten der letzten Wochen abgesagt werden.