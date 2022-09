Pokal-Krimi: Parsau dreht Rückstand gegen Tülau/Voitze

Von: Marvin Scholz

Am Ende setzte sich Germania Parsau (l., Kevin Schulz) gegen den SV Tülau/Voitze (Magnus Hackenberger) im Fußball-Wittinger-Kreispokal knapp 3:2 durch. © Marvin Scholz.

Parsau – Drama baby! Im Fußball-Wittinger-Kreispokal schlug der FC Germania Parsau den SV Tülau/Voitze mit 3:2. Trainer Sören Henke sah vor allem in Halbzeit zwei eine Steigerung.

FC Germania Parsau – SV Tülau/Voitze 3:2 (0:1)

„In Halbzeit eins hatten wir schon mehr Ballbesitz, aber der Gegner macht früh das 1:0 und konnte sich besser auf die Defensive konzentrieren“, ordnete der Frontmann ein. Insgesamt fehlten den Germanen die klaren Aktionen im letzten Drittel. „Wir spielen uns gefühlt zehn Eckbälle raus und nur drei kamen halbwegs vernünftig aufs Tor.“



Der zweite Durchgang war echter Nervenkitzel. „Wir haben etwas umgestellt und auch klarer das letzte Drittel bespielt“, lobte Henke. Zudem funktionierte auch das Aufbauspiel. Dann ging die wilde Fahrt ab. Parsau erzielte den Ausgleich und anschließend den Führungstreffer. Von Tülau kam nicht viel, doch ein Standard half. „Der SV hat dann per Freistoß direkt getroffen“, seufzte der FC-Frontmann. Anknüpfend daran ging es Schlag auf Schlag – das Heim-Team traf in der Nachspielzeit erneut und als die Partie in den letzten Zügen war, entschied der Referee noch auf Elfmeter. Parsaus Schluss-Mann Luca-Joel Jander hielt, danach war Abpfiff. „Die Erleichterung ist groß. Ich freue mich, dass wir das Spiel gedreht haben.“

Tore: 0:1 Hecker (ET., 3.), 1:1 Grammann (46.), 2:1 Rösner (n.A.), 2:2 Klein (n.A.), 3:2 Grammann (92.).