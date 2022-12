„Fast perfekt“: Hankensbüttel nimmt Revanche im Pokal

Von: Marvin Scholz

Aus im Elfmeterschießen: Der VfL Knesebeck (r. Joel Reinecke und l. Tim Krebiel) schied in einer intensiven Partie im Fußball-Wittingern-Kreispokal gegen den Liga-Konkurrenten SV BW Rühen (Kevin Rusch) unglücklich vom Punkt aus. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Faustdicke Überraschung im Wittinger Kreispokal. Am gestrigen Sonntag fegte der Fußball-Kreisklassist SV Hankensbüttel den Kreisligisten TSV Brechtorf mit 6:0 (!) weg. Germania Parsau löste das Ticket für die nächste Runde gegen Ohretal, Knesebeck scheiterte im Elfmeterschießen an den eigenen Nerven.

FC Germania Parsau – FC Ohretal 2:0 (2:0)

Nun dürfen die Germanen mit einem positiven Gefühl das Jahr beenden. „Die erste Halbzeit war echt ausgeglichen“, leitete Parsau-Coach Sören Henke ein. Ohretal wurde im Verlaufe der ersten 45 Minuten aber aggressiver und störte das Heim-Team schon früh. „Sie hatten gute Balleroberungen, aber unser Torwart Luca-Joel Jander erwischte einen guten Tag.“ Letztendlich fielen beide Treffer dank zweier individueller Leistungen. Nach dem Pausentee kreierte die Heim-Riege durchaus Chancen, um das Ergebnis höher gestalten zu können, doch diese blieben ungenutzt. „Den zweiten Durchgang habe ich aber für uns gesehen“, bilanzierte Henke. Infolge dessen netzte die FCGP-Offensive keine der vorhandenen Konter-Situationen. „Trotzdem ist der Sieg verdient, weil die Einstellung passte. Auch das Zweikampfverhalten und die Kompaktheit haben mir gut gefallen.“ Das erarbeitete, glänzende Gefühl wollen Henke und Co. in die Rückrunde mitnehmen.



SV BW Rühen – VfL Knesebeck 8:7 n.E (0:0)

Adieu nach Elfmeterschießen. In einem eher wenig ansehnlichen Spiel mussten sich die Einhörner geschlagen geben. Das Team von Trainer Jan Rinkel kam dabei ganz gut rein: „Die erste Viertelstunde waren wir dominanter, aber dann hat Rühen besser gespielt“, resümierte der Übungsleiter die Anfangs-Phase. Fortan entwickelte sich die Partie zu einem richtigen Pokal-Fight. „Es gab keine großen Chancen auf beiden Seiten und der Ball lief eher zwischen den Sechzehnern.“ Mit ähnlicher Neutralität ging es im zweiten Durchgang weiter. „Gegen Rühen war es ein echter Abnutzungskampf. Die Möglichkeiten von beiden Riegen kann man an einer Hand abzählen“, berichtete der Knesebecker Frontmann. So kam es, wie es ein K. o.-Wettbewerb eben fordert – die Schützen waren vom Punkt gefragt. Während auf beiden Seiten die ersten vier Spieler trafen, vergab der SV BW den ersten Matchball. „Danach haben wir es versäumt zu treffen, Rühen traf und Bjarne Linkert schoss drüber.“ Der Traum vom Pokal ist somit geplatzt. „Es ist ärgerlich, dass wir ausgeschieden sind“, kratzte sich Rinkel den Kopf.



SV Tappenbeck – SV Westerbeck 0:7 (0:4)

Chancenlos! Das Heim-Team von Trainer Giuseppe Millemaci kassierte bereits nach einer Viertelstunde die ersten beiden Gegentore. Fortan war auch der Stecker gezogen. Bis zum Pausenpfiff durfte sich der Gast über vier Tore freuen. Nach dem Seitenwechsel war der Hunger nach Toren beim SVW noch immer nicht gestillt. Die Rot-Weißen legten noch mit drei weiteren Buden nach und zogen das Ticket für die nächste Runde.



SV Hankensbüttel – TSV Brechtorf 6:0 (2:0)

Klirrende Kälte und Temperaturen um die null Grad? Völlig egal. „Das hat den Jungs gar nichts ausgemacht und sie waren sofort auf Temperatur“, hob HSV-Trainer Dirk Asmus den Daumen. Es sollte zu einer echten Lobeshymne kommen: „Heute war es ein fast perfektes Spiel. Besser kann man ein Jahr nicht abschließen – gerade vom Ergebnis, aber auch die Art und Weise.“ Zwischen dem Kreisklassisten und dem Kreisligisten war es eine Auseinandersetzung, bei der eine Zusammenfassung wenig schwerfällt: „Wir sind marschiert, haben dominant gespielt und zielstrebig nach vorne agiert“, reihte Asmus alles Positive aneinander. Das einzige Manko? Die Chancenverwertung: „Wir hätten bis zur Pause noch zwei Tore mehr erzielen können – aber das ist Meckern auf hohem Niveau“, relativierte der Frontmann. Von lediglich einem Brechtorf-Schuss berichtete Asmus. Jedoch rollte die Kugel drei Meter am Kasten vorbei. Auch in Halbzeit zwei blieb der HSV stets fokussiert und torhungrig. „Die mannschaftliche Geschlossenheit hat mir sehr gut gefallen“, rundete Asmus nochmals ab. Und wieder belehrt uns der Pokal seine eigenen Gesetze. Asmus: „Nicht die Klasse ist entscheidend, sondern der Weg.“ Gleichzeitig war es für die Hankensbütteler Genugtuung für die Vorsaison, in der sie gleich zweimal an Brechtorf gescheitert waren – auch in der Aufstiegs-Relegation.



FC Oerrel – FC Schwülper 0:3 (0:2)

Oerrel-Trainer Björn Meissner konnte und wollte seinen Mannen nicht viel vorwerfen. „Von Anpfiff an haben wir diszipliniert agiert und versucht, Mann gegen Mann zu spielen.“ Kaum verwunderlich, dass der höherklassigere Gegner aus Schwülper die Partie bestimmte und sich viele Chancen herausspielte. „Die Gegentreffer fallen letztendlich durch individuelle Fehler von uns“, bemängelte Meissner. Beinahe hätte es sogar für noch mehr Spannung gereicht, doch Fabian Holdhaus köpfte den Ball nach Ecke über das Tor. „Auf der anderen Seite hätten wir aber auch sieben bis acht Tore mehr kassieren können“, ordnete der Übungsleiter ein. Hinzu kommt, dass dem Heim-Team bei den entscheidenden Kontern die letzte Genauigkeit fehlte. „Trotzdem bin ich stolz, weil wir diszipliniert agiert haben.“