Wittinger Kreispokal: FC Ohretal fertigt Gifhorn 7:1 ab!

Von: Aron Sonderkamp

Ohretals Andreas Hogenkamp (links) setzt Gifhorns Emre Canoglu bei der Annahme unter Druck. Am Ende setzte der FCO im Wittinger-Kreispokal ein 7:1-Ausrufezeichen gegen Gifhorn. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land – In der ersten Runde des Wittinger Fußball-Kreispokals ging es am gestrigen Sonntag auf den Plätzen richtig rund.

TuS Neudorf/Platendorf - SV Tülau/Voitze 2:3 (0:0) n.E.

Da musste der SV Tülau-Voitze ordentlich zittern. Bis zur Pause stand auf beiden Seiten noch die Null. Auch nach Ablauf der regulären 90 Minuten stand kein Sieger fest. So musste schließlich das Elfmeterschießen herhalten – mit dem besseren Ende für die Elf von Peter Loeper.

FC Ohretal – T.C. Gifhorn 7:1 (2:0)

Der FCO setzt ein Ausrufezeichen. Mit einem satten 7:1 schickte die Elf von Sebastian Sommer den T.C. Gifhorn wieder nach Hause. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: „Am besten fasst es folgendes zusammen: Wir haben gewackelt, aber sind nicht gefallen“, fasste Co-Trainer Sebastian Seidler die anfänglichen Geschehnisse zusammen. Dann kam der FCO besser ins Spiel, ging mit 2:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam Gifhorn per Freistoß wieder ran, traf in der Folge noch den Pfosten. Nach dem 3:1 für die Hausherren kamen die Rot-Grünen allerdings richtig ins Rollen und erzielte innerhalb von 20 Minuten noch vier weitere Treffer.



SV Dannenbüttel – FC Oerrel 2:3 (2:1)

Nach einem Super-Start und dem 1:0 durch Fabian Holdhaus stellte der FCO kurzzeitig das Fußballspielen ein. „Wir haben gut angefangen, müssen eigentlich schon nach zwei Minuten führen. Da klärt der Verteidiger auf der Linie. Dann sind wir ein bisschen passiver geworden und das wurde direkt bestraft“, rekapitulierte Oerrel-Coach Björn Meissner den 1:2-Rückstand zur Pause. Dann fuhren die Gäste allerdings wieder hoch, glichen aus und tüteten in Form von Henning Holdhaus den 3:2-Sieg ein. „Wir haben hochverdient gewonnen. Wir haben in der ersten Hälfte auch einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Klar wirft Dannenbüttel in der letzten Viertelstunde nochmal alles nach vorne und kommt zu Chancen. Aber unterm Strich war es verdient.“



Wesendorfer SC – VfL Knesebeck 0:3 (0:0)

Trotz des 3:0 war VfL-Trainer Jan Rinkel mit dem Spiel nicht zufrieden: „Das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben uns in der ersten Halbzeit ziemlich schwer getan. Am Ende war es ein verdienter Sieg, ohne zu glänzen.“ Rinkel setzte schmunzelnd nach: „Ich weiß nicht warum, aber ich selber habe nie eine Mannschaft gehabt, die in Wesendorf gut aussah.“ Auch das 1:0 im „Ping-Pong-Stil“ hätte ins Bild gepasst: „Wenn das Tor nicht so fällt, machen wir gar kein Tor.“



Wesendorf-Übungsleiter Christian Müller sprach von einer ausgeglichenen ersten Hälfte. „Ich hätte Knesebeck stärker erwartet. Wir haben uns die Dinger selber reingelegt. Es waren immer Fehler im Aufbau.“ Interessante Randnotiz: Müller rechnete vor dem Spiel nach, dass seine Startelf ein Durchschnittsalter von 20,1 Jahren hatte. „Das ist der richtige Weg, da wollen wir hin.“



SV Teutonia Tiddische – SV Welat Gifhorn 1:2 (1:1)

Das Ergebnis war für Tiddische-Coach Robert Stroka nach dem Spiel nur zweitrangig. Ein Platzsturm überschattete die Partie. Was war passiert? Nach einem Zweikampf zwischen Teutonen-Keeper Rouven Haasper und einem Welat-Stürmer zehn Minuten vor Schluss kam es laut Stroka zu einem Wortgefecht. Dann brachen alle Dämme. Laut dem Heim-Coach sollen alle Fans und Ersatzspieler der Gifhorner aufgebracht auf den Platz gestürmt sein. Tiddisches Wieland Bartels soll am Kopf getroffen worden sein. Ob es ein Kopfstoß, ein Schlag oder etwas anderes gewesen sei, sei nicht klar gewesen. Stroka sprach sogar von Morddrohungen: „So etwas habe ich in meiner aktiven Zeit noch nicht erlebt. So etwas geht absolut gar nicht. Da hört es einfach auf. Ich bin froh, dass meine Spieler nur geschlichtet haben. Einige hatten einfach auch Angst, weiterzuspielen.“ Der Schiedsrichter hätte die Situation laut Stroka nicht so wahrgenommen und ließ weiterspielen. Stroka bat den Offiziellen, die Geschehnisse im Spielbericht zu vermerken. Sonst überlege er, selbst vor das Sportgericht zu ziehen.



Zafer Dadak, Trainer der Gifhorner, bestätigte den Platzsturm: „Das ist richtig. Ich bin dann aber mit dem ersten und zweiten Vorsitzenden auf den Platz gegangen, um zu schlichten.“ Den Auslöser der Situation hat Dadak anders wahrgenommen: „Der Tiddische-Torwart hat unseren Stürmer mit beiden Beinen umgetreten. Und ein anderer Spieler hat unseren Spieler dann noch geschubst.“ Anschließend sei die Situation eskaliert. Stroka soll sich laut Dadak auch respektlos gegenüber dem Schiedsrichter geäußert haben. Von Drohungen habe Dadak nichts mitbekommen: „Dazu äußere ich mich nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Ich habe auch nicht viele Wortgefechte mitbekommen.“ Nach der Partie hätten sich aber alle Spieler abgeklatscht: „Da auch Respekt an die Tiddische-Spieler. Das war nach dem Spiel sehr fair.“



SV Barwedel – SV BW Rühen 5:7 (1:2) n. E.

„Wir führen nach zwölf Minuten 2:0. Wir haben also eigentlich gut angefangen“, ließ SVBW-Coach Jörg Jennerich Revue passieren. Doch dann die Wende. Barwedel verkürzte vor der Pause, glich dann in Abschnitt zwei noch aus. „Wir haben versäumt, den Sack zuzumachen. Da muss man Barwedel auch ein Kompliment aussprechen. Aber Hauptsache wir sind weiter. Also Deckel drauf.“



SV Wagenhoff – TSV Brechtorf 3:4 (2:1)

Hartes Stück Arbeit für den TSV. Wagenhoff startete mit aggressiver Zweikampfführung, warf sich in jedes Duell. „Spielerisch waren wir besser, aber damit sind wir nicht klargekommen“, räumte Bischoff ein. Nach der Pause und dem 1:2-Rückstand jedoch die Kehrtwende: Brechtorf kämpfte sich rein, nahm die Zweikämpfe an und gewann am Ende verdient.



SV Jembke – SV Hankensbüttel 0:4 (0:1)

Klare Angelegenheit. In der ersten Hälfte war die Partie noch ausgeglichen. Dann drehte der HSV auf. „Wir hatten nach der Pause ein Chancenfeuerwerk. Da haben wir zwei, drei Hochkaräter vergeben“, erklärte Trainer Dirk Asmus. Generell galt: „Wir haben uns Chancen für rund 15 Tore rausgespielt. Die Verwertung war ein bisschen fahrlässig.“ Am Ende stand dennoch das klare 4:0.



SV Tappenbeck – VfL Wittingen/S. 2:1 (0:0)

Die Brauereistädter fliegen gegen den klassentieferen SV Tappenbeck raus. „Das ist einfach blamabel. Da müssen wir uns den Spiegel vorhalten. Heute war zwischen Anspruch und Realität eine große Lücke“, erklärte ein angefressener VfL-Coach Peter Grünheid. Viele Fehler im Aufbau prägten das Wittinger Spiel. Tappenbeck spielte kaum mit, wurde jedoch vom VfL eingeladen.



SV Osloß – FSV Vorhop-Sch. 0:2 (0:0)

Der FSV ließ hinten das ganze Spiel über kaum etwas anbrennen. Ludger Harms vollendete einen schönen Spielzug zum 1:0, Sandro Kaprolat machte per Elfmeter den Deckel drauf. „Wir standen hinten stabil und haben das Spiel kontrolliert“, befand Trainer Peter Dierks. Wermutstropfen: Kevin Büttner verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden.



SV Eischott – FC Schwülper 1:4 (0:2)

„In der ersten Hälfte haben sie uns ein bisschen an die Wand gespielt. In der zweiten Hälfte war das ganz anders. Da waren wir über eine lange Strecke besser. Am Ende sind es ein, zwei Treffer zu viel“, summierte SVE-Coach Lukas Heider. Mit der Partie gegen den Favoriten ist der Trainer durchaus zufrieden.