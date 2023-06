Endspiel um den Wittinger Kreispokal der Frauen: Hoitlingen-Eischott hofft auf Double-Jubel 2.0

Von: Ingo Barrenscheen

Sie wollen wieder mit ihren Fans feiern: Die Fußball-Frauen der SG Hoitlingen-Eischott gehen als klarer Favorit ins Endspiel um den Wittinger Kreispokal und streben das Double 2.0 an. © Barrenscheen, Ingo

Nicht nur die Männer spielen am Sonnabend auf dem Sportplatz Eyßelheide in Gifhorn den neuen Sieger im Wittinger Kreispokal aus, sondern vorweg auch die Frauen. Mit einer klaren Rollenverteilung.

50 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen! Dabei 46 Siege eingestrichen! An der Phalanx der Fußball-Frauen der SG Hoitlingen-Eischott auf Kreisebene gibt es seit mehr als drei Jahren nichts zu rütteln. Kaum vorstellbar, dass die Titel-Hamsterinnen ihrer Sammlung am Sonnabend (13 Uhr) im Finale um den Wittinger Kreispokal an der Gifhorner Eyßelheide keinen weiteren Silberling hinzufügen. Oder gelingt dem FSV Vorhop-Schönewörde etwa der Mega-Coup?

So recht dran glauben mag Thomas Horn nicht. „Wir sind der ganz, ganz krasse Außenseiter in diesem Spiel“, untermauert der FSV-Coach. Selbst in Bestbesetzung wäre eine Riesen-Überraschung nur schwierig zu realisieren. Doch die weiblichen Bridges müssen ausgerechnet im ersten Endspiel ihrer Vereinsgeschichte gleich auf fünf Stammkräfte verzichten. Darunter mit Julia Bölsche auch auf die Top-Torjägerin (19 Buden in der Kreisklasse). Nicht nur sie wechselt im Sommer vom FSV zur neuen Mannschaft ihres Heimatortes TV Emmen und hat sich bereits abgemeldet.



Bereits der Endspiel-Einzug ist für uns ein Riesen-Erfolg. Ich habe vor dem Halbfinale gegen Wahrenholz II gesagt: Wenn wir das erreichen, lade ich die Mädels zum Grillen ein.

Schade aus Vorhop-Schönewörder Sicht. Immerhin hatte der Underdog die Liga-Partie gegen Hoitlingen-Eischott nur mit 0:2 verloren, dem Gifhorner Nonplusultra in der Vorsaison sogar ein Unentschieden abgetrotzt. Nichts ist also unmöglich im Fußball. Selbst nicht in der jetzigen Ausgangslage. Immerhin beginnt jede Partie bei 0:0. Und, das betont Horn ebenfalls, bereits der Endspiel-Einzug sei für den Klub „ein Riesen-Erfolg. Es ist eine Sensation, dass wir dort hingekommen sind. Ich habe vor dem Halbfinale gegen Wahrenholz II gesagt: Wenn wir das erreichen, lade ich die Mädels zum Grillen ein.“



Ausgerechnet auf Torjägerin Julia Bölsche (r.) müssen die Frauen des FSV Vorhop-Schönewörde im Finale um den Wittinger Kreispokal verzichten. © Barrenscheen, Ingo

Auch der Titelverteidiger aus Hoitlingen-Eischott will den Ausgang noch nicht von vornherein als vorprogrammiert deklarieren. „Klar spricht die Saison für uns. Aber auch wir können mal einen schlechten Tag haben und ein Spiel verlieren“, gibt sich Kira Krause aus dem Mannschaftsrat betont bescheiden. Selbstredend würde die SG aber gerne den Double-Gewinn wiederholen. „Wir wollen uns, und auch unsere Fans, für die geile Saison belohnen und etwas bieten an diesem Tag.“ Für die Getreuen wird extra ein Bus nach Gifhorn eingesetzt, um bestenfalls im Anschluss gemeinsam zu feiern.



Zumal es auch eine Abschieds-Tournee für zwei altgediente Spielerinnen wird. Für Anne Klopp, mit 28 Treffern beste Saison-Schützin, und Klaudia Meyer wird es die letzte Partie. Beide ziehen sich zurück. Und bekanntlich soll man aufhören, wenn es am Schönsten ist...