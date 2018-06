VfL will an gute Leistung anknüpfen

Wahrenholz. Die Personalsituation ist weiter angespannt. Sie verbessert sich nicht, aber wird auch nicht mehr schlimmer. Geht wohl auch nicht mehr bei acht fehlenden Stammkräften.

In dieser brenzligen Lage rückt der VfL Wahrenholz in der Fußball-Bezirksliga noch enger zusammen. Am Donnerstagabend war das Team vom Taterbusch nah dran, dem Favoriten MTV Gamsen (2:3) ein Beinchen zu stellen. Nun sollten die Punkte dafür am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Germania Helmstedt eingefahren werden.

Der kommende Gegner des VfL trägt sich mit dem Gedanken, das Team aus der Bezirksliga zurückzuziehen. Davon will Wahrenholz-Trainer Jens Sölter aber nichts wissen: „Helmstedt ist gut drauf. Sie geben ein geschlossenes Mannschaftsbild ab und werden mit viel Selbstvertrauen anreisen. Aber wir dürfen nur auf uns gucken und müssen an die gute Leistung gegen Gamsen anknüpfen.“

Das Hinspiel ging knapp mit 1:2 verloren in Helmstedt. Damals markierte Olaf Glatz den Siegtreffer. Der Stürmer ist mit 20 Buden der zweiterfolgreichste Torjäger der gesamten Liga. Aber die Wahrenholzer müssen auf die gesamte Offensive aufpassen, die mit insgesamt 62 Treffern immer brandgefährlich scheint. „Wir müssen hinten erst einmal wieder kompakt stehen und den Kampf annehmen. Dann werden wir versuchen, mit unserem schnellen Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche zu setzen“, so der Plan von Sölter.

Nicht mitwirken kann dann allerdings Lars Koch. Dieser wurde gegen Gamsen eingewechselt, doch musste nur wenige Minuten später wieder verletzt vom Platz. Der Offensivakteur fällt für den Rest der Saison aus. Außerdem ist der Einsatz von Maurice Kutz fraglich. Dagegen steht Jan-Patrick Schön wieder im Aufgebot.

Von Jannis Klimburg