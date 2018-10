„Wenn’s läuft, dann läuft’s...“

Der Siegeszug des SV Tülau-Voitze und kein Ende in Sicht: Der Überraschungs-Spitzenreiter machte am gestrigen Sonntag in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 das halbe Dutzend Startsiege voll. Doch die Verfolger aus Hankensbüttel und Wittingen lassen ebenfalls nicht locker.

FC Brome II –

SV Hankensbüttel 0:8 (0:5)

Ein Paradebeispiel dafür, was man im Fußball-Fachjargon klassischerweise als Sonntagsspaziergang bezeichnet... Das Topteam aus Hankensbüttel konnte an der Steimker Straße ein Schaulaufen veranstalten – weil von Aufsteiger Brome II keinerlei Gegenwehr kam. FC-Akteur René Wedekind hatte sich sicherlich im Vorhinein keine große Illusionen gemacht, war aber dennoch getroffen. „Hätten wir 0:4 verloren – mein Gott, dann ist das so. Aber 0:8 ist schon hart. Und wir konnten noch froh sein, dass es nicht 0:10 ausgegangen ist.“ Speziell in der ersten Halbzeit hätte die FCB-Reserve vom HSV förmlich eine „Lehrstunde“ erhalten. „Hankensbüttel war in allen Belangen überlegen. Das war gar nichts von uns, einfach nur schwach“, seufzte Wedekind und fügte vielsagend hinzu: „Bei den Zuschauern kam irgendwann nur noch die Frage auf, wie hoch es ausgeht...“ Im Prinzip konnte HSV-Coach Richard Matis dies alles nur bestätigen, wollte aber auch das Licht seines Teams nicht unter den Scheffel stellen: „Man muss trotz alledem erst einmal die Leistung bringen, um die Tore zu schießen. Wir haben unseren guten Auftritt aus der Vorwoche bestätigt.“

•

TuS Ehra-Lessien –

VfL Wittingen/S. 0:3 (0:1)

Zahlen sagen nicht immer alles über den wahren Wert aus. „Das 3:0 hört sich super an, aber das war es nicht“, winkte Wittingens Trainer Naim Fetahu ab und sprach vom „schlechtesten Spiel des Jahres“. Von seiner Elf, letztlich aber auch ein Pauschalurteil für ein „Grotten-Spiel“ beider ersatzgeschwächter Lager. „Man gut, dass der Gegner nicht so stark war“, unkte Fetahu. Außerdem leistete Ehra-Lessiens Schlussmann im Grunde bei allen drei Gegentoren gütige Mithilfe. Zweimal segelte er am Ball vorbei, beim 0:2 durch Sven Arndt ließ er einen durchaus haltbaren Schuss passieren. Und so nahm der Absteiger aus der Brauereistadt pflichtgemäß doch die Punkte mit. Fetahu pragmatisch: „Wer weiß, wofür es gut ist.“

•

SV Tappenbeck –

SV Tülau/Voitze 2:5 (1:3)

Die wundersame Wandlung des SV Tülau-Voitze, Episode sechs! Auch der SV Tappenbeck vermochte den kometenhaften Aufstieg des Vorjahres-Fastabsteigers nicht zu bremsen, der weiterhin über den Dingen thront und bereits die 30-Tore-Schallmauer knackte. Allerdings wollte Gästetrainer Werner Vodde den 5:2-Erfolg „ein bisschen relativiert“ wissen, da beim Kontrahenten doch einige Schlüsselspieler fehlten. Doch mit dem derzeit magischen Dreieck Steffen Vodde (drei Tore), Toni Engelhardt und Andre Schmidt seien die Platzherren letztlich „überfordert“ gewesen. „Wenn’s läuft, dann läuft’s“, so der Erklärungsansatz von Tülaus Trainer. Auch von dem zwischenzeitlichen Ausgleich und dem 2:4-Anschlusstreffer in Halbzeit zwei ließ sich der Klassenbeste nicht aus dem Konzept bringen.

•

TSV Fortuna Bergfeld –

FC Ohretal 2:2 (1:1)

Brian Schulze hätte zum Helden des Tages werden können beim TSV Bergfeld. Doch der Heimkehrer vom FC Brome demonstrierte am gestrigen Sonntag lediglich Torgefahr bei ruhenden Bällen. Zweimal hatte Schulze mit einem Freistoß die Ohretaler Führungen durch Sören Meyer ausgeglichen, doch aus dem Spiel heraus wollte ihm trotz bester Gelegenheiten einfach kein Treffer gelingen. „Wir sind dreimal allein aufs Tor zugelaufen, machen den Sack aber nicht zu. Langsam weiß ich schon gar nicht mehr, was wir machen sollen. Wieder so ein Spiel, das wir für uns hätten entscheiden können“, haderte Fortunen-Coach Jörg Hoffmann mit dem überschaubaren Ertrag von einem Punkt. Nachdem die erste Hälfte eher dem FCO gehört hatte, riss Bergfeld das Zepter im zweiten Durchgang an sich und drängte auf den Sieg. Aber wie gesagt: Es sollte nicht sein. Hoffmann: „So was von ärgerlich. Weil wir zu blöd vorm Tor waren...“

•

TSV Grußendorf –

SV Jembke 2:5 (0:2)

Das Duell zweier gefährdeter Teams entschied Jembke klar für sich. „Wir fanden schlecht ins Spiel und mussten ab der 17. Minute in Unterzahl spielen“, meinte TSV-Trainer Matthias Berneis. Was war passiert? Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste unterlief Marcel Brandt ein Foul im Strafraum und es gab neben der Roten Karte noch einen Elfmeter für Jembke, den Guiseppe Millemaci zur 0:2-Pausenführung nutzte. Trotz Minderzahl kam Grußendorf schwungvoll aus der Pause. In der 51. Minute fiel nach einer Ecke ein Eigentor der Gäste zum 1:2-Anschluss. „In der Folgezeit hatten wir durchaus die Chance zum Ausgleich, doch wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt“, ärgerte sich Berneis. Millemaci unterstrich seine Torgefährlichkeit mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze zum 1:3. Als Jembke eine Viertelstunde vor Schluss das 1:4 erzielte, war die Partie entschieden. Kevin Wiegand verkürzte zwar noch einmal auf 2:4 (78.), doch Millemaci traf mit einen Foulelfmeter zum 2:5-Endstand. „Wenn wir uns in den kommenden Spielen nicht gewaltig steigern, sieht es nicht gut aus“, blickte Berneis nachdenklich voraus.

•

TSV Schönewörde –

FC Germ. Parsau 2:0 (1:0)

Verdient holte sich Schönewörde die Punkte und verbesserte sich in der Tabelle auf den achten Rang. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit. In der 25. Minute hatte Dennis Dornuf sein Team mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Aber Parsau wollte den Ausgleich und hatte auch einige Chancen, doch die Abwehr des TSV stand sicher und ließ nicht viel zu. „Unsere defensive Taktik ist voll aufgegangen“, meinte TSV-Trainer Jan Henneicke. So wurden mit 1:0 die Seiten gewechselt. Nach der Pause verstärkten die Germanen den Druck, aber klare Chancen ergaben sich nicht. Doch Schönewörde ließ sich nicht beeindrucken, sondern verteidigte die knappe Führung geschickt. „Wir hatten auch einige Konterchancen, doch im Abschluss fehlte das Glück“, so Henneicke. Drei Minuten vor Schluss dann die Erlösung, als Nikolas Müller den 2:0-Endstand erzielte.

•

TSV Brechtorf –

SV Barwedel 0:2 (0:1)

Im Verfolgerduell setzten sich die Barwedeler etwas glücklich in Brechtorf durch. In der ersten halben Stunde schenkten sich beide Teams nichts. Chancen gab es auf beiden Seiten. Es dauerte jedoch bis drei Minuten vor der Pause, bevor die Gäste in Führung gingen. Lucas Spellig setzte sich durch und traf zum 0:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel drückte Brechtorf auf den Ausgleich. Es ergaben sich auch einige Chancen, aber entweder verfehlten die Gastgeber das Tor oder der gegnerische Keeper war zur Stelle. Barwedel war durch gut angelegte Konter jederzeit gefährlich. Doch erst kurz vor Schluss fiel das erlösende 0:2, als sich Andre Brömel erfolgreich durchsetzte. Damit bleibt Barwedel den führenden Teams auf den Fersen.

Von Ingo Barrenscheen und Manfred Hallmann