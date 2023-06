Fußball als Frohsinn-Transportmittel

Von: Ingo Barrenscheen

Spaß mit dem runden Leder: Das Kinderfußball-Festival in Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg weckte bei den Kindern Begeisterung. © Rita Temme.

Knesebeck - Gut, aber nicht Spitze. Soll lässt sich die Resonanz des 2. Weltspieltages, initiiert von der JSG Isenhagen, der Stadt Wittingen und dem VfL Wolfsburg als Co-Piloten zusammenfassen.

„Ansonsten hätten wir eine richtig volle Hütte gehabt. Ich träume noch davon, dass die Autos der Besucher an unserem Sportplatz bis Hankensbüttel hoch parken“, merkte Wargenau schmunzelnd an.

An und für sich hatten die Verantwortlichen ursprungs mit einem kompletten Turnier-Tag kalkuliert, aufgeteilt in zwei unterschiedlichen Altersklassen.

Ungefähr 200 Gäste

Doch mangels Masse war das Spiel-Paradies auf dem Ernst-Hiestermann-Sportplatz dann nur am Vormittag bevölkert. Wargenau sprach von „um die 200 Gästen. Wir wären gerne auch den ganzen Tag beschäftigt gewesen.“



Was den enormen Fun-Faktor aber nicht schmälern soll, den der Weltspieltag allen Beteiligten brachte. Nachdem die Vorkehrungen durchaus „ein bisschen anstrengend“ gewesen seien, lief am Veranstaltungstag selbst alles wie am Schnürchen.

„Es war super organisiert. Und die Kinder hatten Spaß“, bilanzierte Wargenau zufrieden.

Kinderfußball-Festival als Medium

Das Kinderfußball-Festival diente dabei im Grunde nur als Medium, um die Kernbotschaft zu übermitteln „und die Kinder auf den Platz zu bekommen“: Zusammenfinden und gemeinsam die Freude an der Bewegung erleben.

„Die Stadt Wittingen ist glücklich, dass wir dabei die Vorreiter-Rolle eingenommen haben“, unterstrich Knesebecks Jugendleiter. Die Jugendförderung ergänzte das Angebot durch mehrere Spielstationen und informierte über Kinderrechte, es kam also zu keiner Sekunde Langeweile für den Nachwuchs auf.



Der gastgebende VfL hatte den Weltkindertag in diesem Jahr unter das Motto „Alkoholfrei Sport genießen“ gestellt und sich damit einem Aktionsbündnis vieler Deutscher Verbände angeschlossen.

Die Intention: Ein wirkungsvolles Zeichen setzen

„Mit der Beteiligung an dieser Aktion wollen wir ein wirkungsvolles Zeichen setzen und dazu beitragen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein vor der Gefährdung durch Alkohol zu schützen“, unterstrich Wargenau im Vorfeld.

Gerade Trainer seien dabei wichtige Vorbilder für die Kinder. Deshalb wurde der Sportplatz zur alkohol-freien Zone in diesem Zeitraum.