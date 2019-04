Ein wahrhaft goldener VfL-Jahrgang

So sehen Regionssieger aus! Die weibliche (oben) wie männliche E-Jugend der SG VfL Wittingen/Stöcken bejubelten den Triumph beim Abschlussturnier. Fotos: Privat

Wittingen – Doppelt hält besser! Die jüngsten Nachwuchshandballer der SG VfL Wittingen/Stöcken setzten am Wochenende ihrer Super-Saison noch das i-Tüpfelchen auf. Sowohl die weibliche wie auch die männliche E-Jugend gewannen die Regionsmeisterschaft.

Ein erstklassiger Jahrgang also, an dem der Verein in Zukunft noch viel Freude haben dürfte.

Weiblich E

Fast fehlte vor lauter Erschöpfung die Kraft zum Jubeln... Vollkommen geschafft, aber überglücklich darf sich die WE der SG VfL Wittingen/Stöcken seit Sonntag Regionsmeister nennen. Und das absolut verdient, konstatierte Coach Arne Gade.

Nach einer tollen Saison und dem ersten Platz in der Staffel Nord startete das Team beim Abschlussturnier in Peine. „Bei einem Wettbewerb, an dem die Staffelsieger und Zweitplatzierten teilnehmen, kann man nicht davon ausgehen, jedes Spiel zu gewinnen“, unterstrich Gade. Wie die Ergebnisse letztlich zeigten, waren es auch alles Spiele auf Augenhöhe, die die Wittingen/Stöckener Küken aber alle für sich entschieden.

Wobei die hiesigen Talente im letzten Spiel des Tages gegen HF Helmstedt-Büddenstedt – nach zuvor schon dreimal anstrengenden 20 Minuten – fünf Minuten vor Ultimo noch mit zwei Toren im Hintertreffen lagen. „In der Auszeit konnte ich die Mädels nochmal wachrütteln und jede einzelne hat ihren inneren Schweinehund besiegt“, freute sich Gade. Nur durch diese anerkennenswerte Energieleistung setzte sich die SG VfL letztlich auch in diesem Spiel hauchdünn mit 12:11 durch.

Damit sicherte sich Wittingen/Stöcken verlustpunktfrei vor dem FC Viktoria Thiede, Helmstedt-Büddenstedt, der PSG Peine 04 und SG Zweidorf/Bortfeld den Regionstitel. Die JSG Isenhagen/Oesingen hatte ihre Teilnahme am Tag vor dem Turnier abgesagt. Auch wenn alle völlig erschöpft waren, ließen sich die Brauereistädter eine Siegesfeier in der Wittinger Eisdiele nicht nehmen.

Männlich E

Andere Stelle, selbe Welle: Auch die männliche E-Jugend der SG VfL Wittingen/Stöcken krönte in Süpplingen ihre Spielzeit mit dem Gewinn des Regions-Zepters. „In vier packenden Finalspielen haben die jungen Handballverrückten den Gegnern deutlich gezeigt, wer den Pott mit nach Hause nimmt“, betonte Trainer Ralf Borchers.

Gegen die sehr starken Staffelsieger aus den einzelnen Regionsteilen hätten alle seine Schützlinge eine sehr überzeugende Leistung abgeliefert. „Beeindruckend war vor allem die starke mannschaftliche Geschlossenheit“, lobte Borchers. Die Regionsmeisterschaft vor Augen, hätten die Führungsspieler und alle Mannschaftsteile am Leistungslimit von Spiel zu Spiel am Erfolg gearbeitet und den Lohn für zwei Jahre Handballtraining in der E-Jugend eingefahren.

Borchers blickt mit Stolz und Dank auf zwei tolle Jahre mit der Mannschaft sowie auf die Unterstützung durch Eltern und Trainees zurück. Am 28. April soll nun auch der Regionspokal in Wittingen verbleiben. Wittingen/Stöcken greift zum Double!

VON INGO BARRENSCHEEN