Wahrenholz zuhause: „Den Lauf fortsetzen“

Von: Marvin Scholz

Den Ball am Gegner vorbeilegen und ab Richtung Tor: Die VfL-Frauen (r. Laura Krebiel) spielen gegen die SG. © Marvin Scholz

Es löppt, würde der Norddeutsche sagen! Diese zwei Vokabeln darf auch die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz vor der Partie am Sonntag, 16. Oktober, (11 Uhr) gegen die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine II zurecht aussprechen.

Wahrenholz – Nach vier Spielen steht der zweite Platz zubuche.

„Wir sind gut in die Saison reingekommen, haben eine gute Chancenverwertung und auch ab und an das Spielglück. Außerdem trainieren wir hart und es macht einfach Spaß“, reihte Coach Michael Alms die wesentlichen Indikatoren aneinander. Um gegen den Tabellensechsten „den Lauf fortzusetzen“, bedarf es einer spielerisch kontrollierten Partie. Mit mehr Ballbesitz und kreativen Lösungen im letzten Drittel, will das Alms-Team den Gegner bezwingen. Fortan würde die Taterbusch-Riege an die Spitze springen, sobald Bienrode gegen Eintracht Braunschweig II verlieren sollte. „Das wäre natürlich eine schöne Momentaufnahme“, gesteht Übungsleiter Alms.



Dennoch ist der Respekt vor jedem Gegner auf Seiten der Schwarz-Gelben vorhanden. „Sie schießen zwar nicht viele Tore und kassieren viele Gegentreffer (2:18 das Torverhältnis), doch auch bei dem Kontrahenten ist es alles personalabhängig.“



Um nicht in Schwierigkeiten zu gelangen, will das Heim-Team von Anfang an wach sein. Urlaubsbedingt wird Maren Hedt aber nicht zur Verfügung stehen.