Wahrenholz zeigt Nehmer-Qualitäten

Fußball – Bezirkspokal, 1. Runde: 2:1-Sieg bei der TSG Mörse nach Rückstand „aus dem Nichts“

+ Der Matchwinner: Marcell Meyer (M.) erzielte in der 83. Minute den 2:1-Siegtreffer für den VfL Wahrenholz im Bezirkspokal-Erstundenspiel beim Bezirksliga-Rivalen TSG Mörse. Das Taterbusch-Team trifft nun auf den TuS Neudorf-Platendorf.

Mörse. Give me Moor! Der VfL Wahrenholz hat am gestrigen Mittwochabend zum wiederholten Mal in diesem Sommer Stehaufmännchen-Mentalität bewiesen und sich von einem ärgerlichen Rückstand nicht unterkriegen lassen.