Dorian Henneicke ist Wahrenholz‘ Spieler der Saison 2021/2022

Von: Marvin Scholz

Schmiss sich in der vergangenen Saison für Wahrenholz in jeden Zweikampf und wurde somit verdient zum Spieler des Jahres 2021/2022 ausgezeichnet: Dorian Henneicke (2. v. l.). © Marvin Scholz.

Wahrenholz – Innenverteidiger Dorian Henneicke wurde beim Wahrenholzer-Mannschaftsabend zum Spieler der abgelaufenen Aufstiegs-Saison 2021/2022 gewählt. Das jährliche Prozedere wird von Herbert Meyer, Inhaber der Bäckerei, gesponsort. Per Punkteverfahren können die Taterbusch-Fans die Plätze eins bis drei bestimmen. Die Silber- und Bronzemedaille gehen ebenfalls an zwei Akteure, die einen erheblichen Anteil am Landesliga-Aufstieg haben.

Für Coach Thorsten Thieleman ist die Auszeichnung absolut verdient: „Dorian ist ein junger Spieler, der sich innerhalb der Saison gut entwickelt hat. Für sein Alter ist er schon sehr weit und hat auch fußballerisch den nächsten Schritt gemacht.“ Der Übungsleiter adelte ihn als eine Art Fels in der Brandung.

„Bin superstolz“

Der Akteur selbst zeigte sich von der Auszeichnung etwas überrascht. „Ich bin superstolz, aber habe damit nicht wirklich gerechnet. Es ist aber auch ein Zeichen, dass die Fans hinter mir stehen“, grinste das Abwehr-Ass. „Ich war ehrlicherweise ganz überrascht – vor allem als junger Spieler, der noch nicht so viel Erfahrung vorweisen kann.“ Somit hätte die Saison mit dem Aufstieg und der individuellen Trophäe besser nicht laufen können. „Das pusht mich schon und ich will weiterhin auf dem Platz mein Bestes geben – ich will daran natürlich anknüpfen“, bleibt Henneicke ehrgeizig.



Marlon Hanse durfte indes über den zweiten Platz jubeln. Coach Thielemann sagte: „Auch das ist noch ein junger Spieler, der sich auf einem guten Weg befindet. Auch er hat den nächsten Schritt gemacht.“

Ein Aspekt, der die Wahrenholz-DNA symbolisiert: die Heimatverbundenen weiterentwickeln und den Jungspunden eine Chance geben, sich im obersten Fußball-Regal zu beweisen.



Patrick Schön, seines Zeichens Aufstiegs-Torschütze gegen Hehlingen (das IK berichtete) darf sich die Bronzemedaille um dem Hals werfen. Bei den erbrachten Leistungen wahrhaftig kein Wunder.