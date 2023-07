Reitmeier: Kommunikativer Kapitän mit Optimismus

Von: Marvin Scholz

Geht nun auch verbal komplett voran: Wahrenholz-Spieler Jan Reitmeier (M.) führt sein Taterbusch-Team ab der kommenden Saison mit der Binde aufs Feld. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Mehr Vertrauensbeweis geht wohl nicht. Die Mannschaft des VfL Wahrenholz ernannte Jan Reitmeier zum neuen Kapitän für die neue Landesliga-Saison. Der Routinier spricht über seine Aufgaben.

Vertrauensbeweis

„Das ist natürlich ein echter Vertrauensbeweis von der Mannschaft und ich habe mich sehr gefreut“, wählt der Neu-Anführer seine Anfangs-Worte.

Ein an und für sich durchaus nachvollziehbarer Team-Entschluss – spielt der erfahrene VfL-Akteur doch schon seit zwölf Jahren am Taterbusch und kennt jeden Grashalm beim Namen.

Mit seinen Ü-30 verfügt Reitmeier ebenso über die dementsprechende Erfahrung, die auf diesem sportlich-hohen Niveau nur Gutes bereit hält.

Der Bizeps dürfte also nach den zahlreichen Vorbereitungen der letzten Jahre über ein gutes Volumen verfügen, sodass der symbolische Vertrauensbeweis nicht plötzlich abfallen wird. „Ich sehe mich jetzt als das Sprachrohr zwischen Trainer und Team“, definiert Reitmeier seine neue Rolle eigenständig.



Jugend-Anführer

Die Binde selbst ist für den Mittelfeldmotor kein unbekanntes Stück Stoff. Bereits in der A-Jugend des MTV Gifhorn ernannte ihn der damalige Chef-Coach zum Piloten des MTV-Flugzeuges. „Dieses Mal ist es aber anders, weil mich das Team gewählt hat.“



Zusammen mit seinen Kameraden befindet sich der Capitano nun in der Vorbereitung. „Die Intensität ist hoch, aber das Maß an Taktik haben wir noch nicht gehabt“, gewährt Reitmeier einen kleinen Einblick in die Arbeit mit Trainer Sebastian Ludwig.



Jede Sekunde dieser schweißtreibenden Einheiten könnte zu einer ganz wichtigen werden. „Wir haben schon nach dem Klassenerhalt und in der Vorbereitung gesagt, dass das zweite Jahr das Schwierigste ist. Aber wir wollen die Gemeinschaft weiter leben und ich gehe optimistisch in die neue Saison rein, auch wenn ich weiß, dass es nicht einfacher wird“, stellt Reitmeier klar.



Aktuell arbeitet das Taterbusch-Team mit ihrem Athletik-Trainer zusammen, um ebendiese und die Mobilität weiter zu verfeinern. In der Zukunft kommen noch Video-Analysen dazu.

„Das ist natürlich in erster Linie Sache von unserem Trainer, aber ich denke, dass der Coach sich auch mal nach meiner Meinung erkunden will“, ordnet der VfLer ein.



Das VfL-Sprachrohr

Seine, zugespitzt formuliert, neuen Aufgaben liegen dabei eher in der Kommunikation und auf dem Feld. „Ich werde vor dem Training, im Training und nach dem Training mit Sebastian im Austausch stehen.

Dazu können die Spieler, speziell die Jungspunde, natürlich immer auf mich zukommen“, verschließt Reitmeier die Tür in sein privates Büro am Taterbusch keinesfalls.

Trotz des neuen Amtes will sich der erfahrene Akteur aber keinen speziellen Druck machen. „Ich will auf und neben dem Platz noch positiver kommunizieren.

Dazu will ich mich auch spielerisch verbessern“, erkennt Reitmeier in seiner aktuellen Verfassung noch durchaus Luft nach oben.

Doch egal, ob Führungsbinde oder nicht, für den Landesligisten zählt nur der Klassenerhalt. Auf Reitmeier wird aber Verlass sein.