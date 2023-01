Bartels’ Ziel ist die 25. Auflage

„Stimmung phänomenal“: Volksbank-Cup feiert in Bartels‘ Augen fantastisches Comeback

Von: Ingo Barrenscheen

An solch ein stimmungsgeladenes Comeback des Volksbank-Hallenmaster-Cups hatte Turnierchef Hartmut Bartel (4. v. l., hier bei der Siegerehrung mit dem Gewinner SV Westerbeck) „im Traum nicht gedacht“. © Scholz, Marvin

Stimmungsvoller denn je: Das Comeback des Volksbank-Hallenmaster-Cups ließ die Herzen der Organisatoren, Fans und Spieler höher schlagen.

Auf das obligatorische Silvester-Feuerwerk zum Jahreswechsel konnte Hartmut Bartel getrost verzichten. Denn er hatte seinen Knaller schon tags zuvor gezündet. Der Volksbank-Hallenmaster-Cup erlebte einen Raketen-Re-Start sondergleichen zum Ausklang 2022! „Es war fantastisch! Für mich war es das größte Turnier, was bislang stattgefunden hat von der Menschenmenge“, rekapitulierte der Turnierchef überglücklich nach dem mega-gelungenen Comeback.

Mega-Stimmung

Auch Tage nach dem Abpfiff überkommt Bartel noch immer eine Gänsehaut, wenn er explizit an den Finaltag in Beetzendorf denkt. „Die Stimmung war phänomenal.“ Gut 1000 Schaulustige hätten die Tribünen bevölkert und schlugen sich am Ende spürbar auf eine Seite. Die 1:0-Führung des späteren Turniergewinners SV Westerbeck feierten nur die wenigen SVW-Anhänger, den späten Ausgleich des Underdogs FC Ohretal aber der komplette Rest. „Alle standen voll hinter Ohretal. Beim 1:1 hat die Halle getobt, der Wahnsinn“, wurde Bartel förmlich warm ums Herz. Angesichts des extremen Zuspruchs mutmaßte er: „Nach drei Jahren Abstinenz waren die Leute süchtig nach Fußball. Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären. Das hat richtig Spaß gemacht, dafür lohnt sich die viele Arbeit.“

Turnierchef elektrisiert und schlaflos...

Auch er selbst war derart elektrisiert, dass er zunächst kein Auge zumachte. „Ich war aus Beetzendorf erst um 2 Uhr zuhause und musste erst einmal runterfahren. Das war doch eine unwahrscheinliche Anspannung, das hatte ich ja die letzten Jahre nicht. Ich war deshalb erst um 5 Uhr im Bett, konnte nicht schlafen...“ Immerhin musste auch der Dirigent des Budenzauber-Orchesters erst einmal wieder alles verinnerlichen. „Man ist nicht mehr im Rhythmus drin. Das war ja fast wie neu“, meinte Bartel.

Rekordsieger Wittingen erhält alte Trophäe

Apropos neu. Das war auch die Trophäe, die der Premierensieger SV Westerbeck mit nach Hause nahm und nun Ende 2023 verteidigen wird. Denn auf dem bisherigen Wanderpokal fand sich einfach kein freies Fleckchen mehr, um noch eine Namensgravur zu verewigen. Deshalb ließ sich Bartel spontan etwas Besonderes einfallen: Er überreichte die Alt-Version dem VfL Wittingen/Suderwittingen, seines Zeichens mit neun Erfolgen der Rekordsieger des Volksbank-Cups. Der Pott hätte ja „schon einige Schlachten miterlebt“. Nun wird er für immer und ewig das Wittinger Vereinsheim zieren.



Trophäen gingen auch an ein Trio, das während des Wettbewerbs geglänzt hatte. Neben Dominik Haase (SV Hagen-Mahnburg/Spieler des Turniers) wurden noch Niklas Müller (SV Groß Oesingen/bester Torschütze) und Justus Ganz (VfL Wahrenholz/bester Torwart) gekürt.

Bartels’ Ziel ist die 25. Auflage

Ein dickes Dankeschön richtete Bartel auch an die Co-Piloten. Der VfL Wittingen/S. und MTV Beetzendorf hätten an beiden Schauplätzen „eine Bomben-Arbeit geleistet“. Die Rückkehr des Masters hat also gezeigt: Dieser Höhepunkt ist ein Muss im Terminkalender zwischen den Feiertagen! Doch wie lange will Bartel denn noch zur Stange halten? „Mein Ziel ist es in jedem Fall, die 25 Turniere vollzumachen.“ Das wäre 2024 der Fall. Auf Sicht müsse sich ein Nachfolger finden, „der den Hut auf hat. Wo alles zusammenläuft.“ Damit der Puls auch noch im kommenden Jahrzehnt zwischen Weihnachten und Neujahr in den zwei Hallen wieder am Limit sein wird.