Vielfalt als große Stärke

Handball – Landesliga Herren: Unberechenbare SG VfL startet auswärts ins Jahr

+ Unberechenbare SG VfL: Nick Schmidt (links) und Lars Erxleben beleben die Brauereistadt-Offensive. Erstgenannter ist zweitbester Torschütze von Wittingen/Stöcken, war schon 60 Mal erfolgreich. Foto: peter

Wittingen – Während die EM im vollen Gange ist, startet Landesligist SG VfL Wittingen/Stöcken am heutigen Sonnabend (17 Uhr) in das Handball-Jahr. Mit dem Spiel bei der HSG Seevetal in Winsen/Luhe schließt die Sieben von Trainer Christian Gades die Hinrunde ab.