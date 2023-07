Selbst eine Liga höher: SV Groß Oesingen weiter die Fairplay-Ikone im Nordkreis

Wittingen hingegen an 957. Stelle von 967 Teams in Niedersachsen...

+ © Sonderkamp, Aron Berechtigtes Abklatschen: Der SV Groß Oesingen um Eike und Arne Heers (M.) avancierten in der abgelaufenen Saison zum zweitbesten Gifhorner Team in der VGH-Fairness-Cup-Wertung hinter dem TSV Hillerse. © Sonderkamp, Aron

Von Ingo Barrenscheen

Auch eine Liga höher mit größeren Anforderungen ist und bleibt der SV Groß Oesingen die Fairplay-Ikone im Nordkreis Gifhorn. Das Gegenbeispiel in der alten Saison war der VfL Wittingen.

„Wir müssen doch alle Montag wieder arbeiten...“ So flapsig dieser altehrwürdige Ausspruch auf den Fußball-Plätzen dieser Nation auch klingen mag, so beinhaltet er doch ein essenzielles Element des Sports: Fair-Play. Beim SV Groß Oesingen werden Werte wie Respekt dem Gegner und Schiedsrichter gegenüber oder akkurates (Zweikampf-)Verhalten seit Jahren groß geschrieben. Das dokumentiert einmal mehr die am Mittwoch veröffentlichte niedersachsenweite Statistik. Im VGH-Fairness-Cup der Saison 2022/23 sind die König-Kicker erneut der beste Nordkreis-Vertreter.

Oesingen-Coach „stolz“

Und das trotz der erhöhten Anforderungen durch den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga! Zwar rutschte der SVGO im Vergleich zur Halbjahres-Wertung noch ein kleines Stück ab und findet sich auf Position 144 von insgesamt 967 berücksichtigten Mannschaften von der Bundes- bis zur Kreisliga wieder. Dennoch beweist die Truppe um Toptorjäger Leon Menzendorf einmal mehr Vorbild-Funktion. 43 Gelbe Karten in 33 Spielen sind ein ordentlicher Wert, lediglich die vier Feldverweise (dreimal Gelb-Rot, einmal Rot) verhagelten ein wenig die Bilanz. Deshalb zeigte sich Trainer Torben König gestern auch „ein bisschen überrascht“, dass es dennoch zum Gifhorner Vize-Titel langte. „Das macht mich schon stolz, dass wir das auch im Bezirk so gut hinkriegen und es trotzdem fair gestalten. Es wird ja schneller und dynamischer, je höher man kommt. Da muss man dann einmal mehr bei einem taktischen Foul eine Gelbe Karte in Betracht ziehen.“

Nur Hillerse ist besser

Das einzige noch bravere Team im NFV-Kreis Gifhorn war der TSV Hillerse (18. in Niedersachsen!), der vormachte, wie sich sportlicher Erfolg in Form der Bezirksliga-Meisterschaft mit einem Spitzenplatz im Fairplay wunderbar vereinen lässt.



Ebenfalls noch gut dabei aus den hiesigen Gefilden waren der VfL Knesebeck (Platz 257 und damit eine Verbesserung um 161 Positionen gegenüber der Winterpause), VfL Wahrenholz (271) und FC Brome (301).

Zwölf VfL-Feldverweise

Durchaus niederschmetternd ist hingegen das Zahlenwerk des VfL Wittingen/Suderwittingen. Immerhin: Nach dem vorletzten Platz in ganz Niedersachsen nach der Hinrunde arbeitete sich der Kreisliga-Absteiger noch um elf Ränge nach vorne. Trotzdem ist die 957. Stelle im Land – mit satten 69 Gelben sowie je sechs Gelb-Roten und Roten Karten – kein Ruhmesblatt für die Brauereistädter.

Ausbaufähig: Gifhorn im Gesamten (25 Teams, Durchschnitts-Quotient von 2,40) findet sich auf Platz 20 im Vergleich der 32 NFV-Kreise wieder. Trauriges Schlusslicht ist übrigens der unmittelbare Nachbar aus Wolfsburg (24/2,74).

Drittbester Wert aller Zeiten

Bemerkenswert: Mit ihrem Durchschnitts-Quotienten von 2,36 erzielten die 967 bewerteten Riegen in der abgelaufenen Serie das drittbeste Ergebnis in der nunmehr 30-jährigen Wettbewerbs-Geschichte. Der Bestwert wurde im Vorjahr von den 991 eingeflossenen Mannschaften mit 2,22 aufgestellt. Das zweitbeste Resultat gab es in der Spielzeit 2018/19, als 957 Teams einen Durchschnittswert von 2,34 erzielten.