Unstimmigkeiten: Schneemelcher zieht Reißleine

Wittingen – Paukenschlag! Nach größeren Unstimmigkeiten mit dem Vorstand gibt Volker Schneemelcher am Jahresende seine Trainer-Tätigkeit im Nachwuchs der SG VfL Wittingen/Stöcken auf. Als Hauptgrund für sein Ausscheiden zum 31.

Dezember nennt der Handball-Lehrer den „Selbstschutz“.

„Wie vielen Interessierten bekannt ist, gibt es schon sehr, sehr lange zwischen mir und dem Vorstand Unstimmigkeiten“, so Schneemelcher in einer offiziellen Mitteilung. So kritisiert der scheidende Coach, dass „alle Gespräche mit dem Vorstand zur Arbeit in der Jugend, Außendarstellung des Vereins, Einmischung des Vorstandes in die Jugendarbeit sowie Teilnahme des Jugendleiters und Jugendwarts an den Vorstandssitzungen eine Nachhaltigkeit von maximal zwei Wochen hatten“. Auch die geplante Sitzung der Führungsriege mit der Stadt in Bezug auf die Nutzung der Halle kam nicht zustande. Dazu beteiligen sich nach Schneemelchers Ansicht viel zu wenige Mitglieder an den Spartensitzungen.

„Schon länger verliert die einst starke Handball-Sparte ihr Ansehen“, so Volker Schneemelcher. Seiner Meinung nach sind „Kommunikation, Teamarbeit, Transparenz und Ehrlichkeit nicht erwünscht und Wörter wie Selbstreflexion, Zuhören und Kompromissbereitschaft fehl am Platz“.

Dazu ist Schneemelcher auch noch als Stützpunkttrainer aktiv. „Als solcher kommuniziere ich regelmäßig mit den Kaderspielern und dazugehörigen Eltern. Alles wird miteinander besprochen“, betont er. Er kümmerte sich selbst darum, dass die D-Jugend-Stützpunktakteure der SG VfL in der ersten Herbstferienwoche bei den C-Junioren mittrainieren dürfen in Bezug auf die Sichtung am 2. November in Edemissen. Daraus wurde nichts. Der D-Jugend-Übungsleiter stimmte mündlich vor der Halle zu. Einen Tag später die Kehrtwende. „Die Kontaktaufnahme zu Eltern und Spielern erfolgt erst nach Gesprächsergebnis und klar definierter Vorgangsweise, unter Beteiligung beider Trainer in einem persönlichen Gespräch und nicht per Mail oder Telefon“, hieß es in einer Mitteilung, die Schneemelcher erhielt.

„Vielleicht kann derjenige, der ein Ehrenamt ausübt, die getroffene Entscheidung etwas verstehen“, geht Volker Schneemelcher nach vielen Jahren Trainer-Dasein bei der SG VfL Wittingen/Stöcken zwar sicherlich mit einem weinenden Auge, aber auch mit ruhigem Gewissen. red