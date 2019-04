Ummerns kleines Trauma: „...und dann kam Vorhop!“

Isenhagener Land – Aufstiegsambitionen contra Abstiegsangst: Dieses Duell der Extreme gibt es in der Fußball-Kreisliga am kommenden Sonntag (15 Uhr) gleich dreimal in Vorhop, Rühen und Knesebeck. Geht alles seinen geregelten Gang oder kommt es mancherorts zum Zwergenaufstand?

VfL Vorhop – VfL Germania Ummern

Nicht umsonst eilt Vorhop der Ruf des gallischen Dorfes nach. Wie unbeugsam die VfL-Kicker sind, davon können speziell die Ummeraner ein Klagelied singen. In den vergangenen beiden Spielzeiten lagen die Germanen mit 2:0 respektive 3:1 vorn – und verloren noch... Ein Fluch der Führung!?

„Die Gefahr besteht: Die Jungs meinten, schon auf der Siegerstraße zu sein, und dann kam Vorhop...“, sieht Gäste-Coach Jörg Drangmeister gedankliche Stolperfallen. Da zähle es auch nicht, dass der Vorletzte gegen den Ersten spielt. Daher werde er an der Seitenlinie „alles in meiner Macht stehende tun, damit nicht irgendwer Halbgas gibt.“ Der Gegner werde seiner Riege ohne Frage „alles abverlangen“, legte bereits viele enge Matches hin.

Vorhops Coach Walter Dürkop denkt in der Tat nicht daran, das Feld kampflos zu räumen. „Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen.“ Er sei durchaus optimistisch. Wenngleich Pierre Peesel und Andre Helms gelbgesperrt zuschauen müssen. Dafür hätten die Rot-Weißen neuerdings mit dem Ex-Hankensbütteler Mohamed Kampel Soumah eine echte Kante vorne drin. „Unser kleiner Lukaku“, unkt Dürkop.

SV BW Rühen – Wesendorfer SC

Angstgegner WSC!? Die vergangenen vier Duelle hat Rühen allesamt verloren – bei einem ernüchternden Torverhältnis von 3:17.... Wohl gemerkt größtenteils weit zurückliegende Schatten der Vergangenheit. Von daher misst Blau-Weiß-Coach René Boße dieser Statistik, übrigens genauso wie sein Gegenüber Matthias Hopp, wenig Bedeutung bei: „Interessant zu wissen, aber damit können die Jungs wenig anfangen. Weil sie wenig damit zu tun hatten.“

Nur mit dem 1:2 im Hinspiel können sie noch etwas anfangen. Das wiederum sei sehr wohl eine Antriebsfeder, meint Boße. „Wir wollen es dieses Mal besser machen.“ Sein Team sei durch die Niederlage gewarnt, letztlich sei Wesendorf (10.), auch ohne Kapitän und Abwehrchef Fynn Jennerich (Gelbsperre), aber ein „schlagbarer Gegner“.

Zumal die Gäste „sehr, sehr gebeutelt“ anreisen, wie Hopp betont. Weil er dieses Mal nicht aus das Füllhorn aus der A-Jugend zurückgreifen kann. Daher gibt er sich im Grunde keinen Illusionen hin: „Es muss schon einiges passen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Das wird eher in Richtung Schadensbegrenzung laufen. Es gilt, zwei riesengroße Mauern aufzustellen und zu hoffen, dass vorn etwas durchflutscht...“

FC Schwülper – SV Leiferde

Die Quote ist nicht schlecht. Aber eben auch nicht gut. Mittelprächtig gewissermaßen. Die Rede ist von der Heim-Bilanz des Tabellenvierten Schwülper. Durch den jüngsten 3:0-Erfolg in Meinersen mischt die Südkreis-Fraktion weiterhin im Aufstiegs-Konzert mit, wusste aber zuhause einige Male nicht zu überzeugen. Ein Makel, an dem nun gegen Leiferde (7.) gearbeitet werden kann und muss. Seinerseits in der Fremde ein gefährlicher Gegner. Wenn der FCS nicht wie zuletzt gegen Westerbeck (3:5) erneut Federn lassen will, muss mehr kommen.

VfL Knesebeck – MTV Gifhorn II

Es gibt nur drei Teams, die im bisherigen Saisonverlauf gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Gifhorn Federn lassen mussten. Und zu diesem Anti-Triumvirat zählt überraschenderweise Knesebeck. Wobei die Oberliga-Reserve sich beim 1:1 im Hinspiel mit einem enorm aufgerüsteten Kader präsentiert hätte, entsinnt sich VfL-Coach Detlef Weber.

„Ab und zu haben sie einen Tag, wo sie etwas aufblitzen lassen.“ Dennoch gibt es für ihn beim Blick auf die Fakten kein Vertun: „Es ist ganz klares Pflichtprogramm, die drei Punkte zu holen.“ Im Normalfall auch noch etwas fürs Torverhältnis, was angesichts der knallengen Lage an der Spitze womöglich auch das Zünglein an der Waage sein könnte. „Gifhorn hat allein in 2019 schon 18 Gegentore gekriegt. Eine Hausnummer. Da müssen wir ansetzen.“ Weber stellt sich auf einen tief stehenden Gegner ein, den es über außen und Standardsituationen zu bespielen gelte.

TSV Hillerse II – TuS Müden-Dieckhorst

Man könnte meinen, der Begriff „Wochen der Wahrheit“ wäre genau für diesen Augenblick des TSV Hillerse II gemacht worden. Bis Ostern muss der Tabellenviertletzte nacheinander gegen genau die drei Teams ran, die im Klassement noch hinter ihm liegen. Sprich: Der Aufsteiger kann in kurzer Zeit ganz viel gewinnen. Aber eben auch ganz viel verlieren im Kampf um den Klassenerhalt. ib