Traumfinale aus Nordkreis-Sicht!

Barwedel/Knesebeck – Viele hatten es im Vorfeld erwartet, nun ist es Realität.

Die beiden Favoriten VfL Knesebeck und SV Groß Oesingen setzten sich im Halbfinale gegen ihre Widersacher durch und stehen sich nun im – aus Nordkreis-Sicht – Traum-Endspiel des Wittinger Kreispokals gegenüber.

VfL Knesebeck –

SV BW Rühen 2:0 (2:0)

„Eine kompakte Abwehrleistung war der Schlüssel zum Erfolg“, berichtete Knesebecks Trainer Detlef Weber. In Hälfte eins ließen die Einhörner hinten nur wenig zu, zeigten sich gewohnt sicher. Und vorne reichten dann zwei Geniestreiche aus, um ins Finale einzuziehen. Zunächst war es Andre Haven, der Torjäger Francesco Natale bediente. Dieser blieb vor dem gegnerischen Keeper eiskalt und vollendete zum 1:0 (31.). Und nur 120 Sekunden später stand Natale wieder im Scheinwerferlicht. Diesmal bediente ihn Malte Gercke mustergültig. Und wieder behielt Natale einen kühlen Kopf – 2:0 (33.). Rühens Interimstrainer René Boße haderte: „Das darfst du dir nicht erlauben. Wir haben zwei Mal gepennt und das wurde konsequent bestraft.“ Quasi mit dem Pausenpfiff hätte Boße fast neue Hoffnung schöpfen können. Aber nur fast. Weil Conner-Mirco Drechsler aber in Rücklage geriet und das Spielgerät über den Querbalken donnerte, blieb es bei der beruhigenden Führung für die Einhörner. „Nicht mehr wirklich schön“ war die zweite Hälfte dann aus Sicht von Weber. „Beide Teams haben viel mit langen Bällen operiert.“ Die Gäste mussten Druck machen, Knesebeck dagegen lauerte auf Konter und vertraute seiner soliden Defensivarbeit. „Du musst sehr clever und geschickt spielen, wenn du dir überhaupt eine Chance erspielen willst gegen Knesebeck“, meinte Boße. Die Botschaft schien bei den Spielern angekommen zu sein. Seine Schützlinge hatten den Anschlusstreffer auf dem Schlappen, aber fallen wollte er nicht. „Dann geht der Sieg am Ende für Knesebeck auch so in Ordnung“, musste Boße eingestehen. So sah es auch sein Pendant Weber: „Am Ende sind wir dann souverän ins Finale eingezogen.“

. Tore: 1:0, 2:0 Natale (31., 33.).

SV Barwedel –

Groß Oesingen 0:3 (0:2)

Als ein „absolutes Highlight für den SV Groß Oesingen“ betitelte Trainer Torben König den Finaleinzug. Seine Jungs hatten ihn sich redlich verdient. Denn von Minute eins an gaben die Gäste gegen den klassenniedrigeren SV Barwedel den Ton an. „Wir haben dort weitergemacht, wo wir gegen Triangel aufgehört haben: mit vielen sehenswerten Angriffen“, so König, der gleich nach 18 Minuten zum ersten Mal jubeln durfte. Außenverteidiger Marc Geißler feuerte einen strammen Schuss zum 0:1 ab. Noch vor der Pause erhöhte Eduard Litau mit einem mustergültigen Kopfball (38.). Die Messe war dann mit Wiederanpfiff gelesen, als Joker Ben-Lukas Wiegmann nach Vorarbeit von Niklas Dierks zum 0:3 vollstreckte (46.). „Jetzt freuen wir uns auf ein spannendes Duell mit Knesebeck. Mit dem Finale retten wir auch ein bisschen unsere eher mäßige Kreisliga-Darbietung“, so König.

. Tore: 0:1 Geißler (18.), 0:2 Litau (38.), 0:3 Wiegmann (46.).

VON JANNIS KLIMBURG