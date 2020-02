Aus dem Traum wird (vorerst) nichts

So kennt man es von ihm! Dank seiner großen Einsatzbereitschaft hatte sich Malte Matte (r.) bis zu seiner Verletzung einen Stammplatz bei den Teutonen erarbeitet. Foto: AM

Ohrdorf/Uelzen – Früher tobten sie sich auf dem Bolzplatz aus, später spielten sie im Herrenbereich für den FC Ohretal und mittlerweile haben sich ihre Wege bei der SV Teutonia Uelzen wieder gekreuzt.

Die beiden Ohrdorfer Malte Matte und Niklas Wrede wollten eigentlich gemeinsam mit den Teutonen um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Lüneburg kämpfen. Dieses Unternehmen (sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer) muss die SVT aber ohne Matte angehen, denn im Testspiel gegen den TuS Wustrow (5:0) zog sich der Mittelfeldakteur jüngst einen Kreuzbandriss zu. Die Saison ist für den 19-Jährigen, obwohl sie so gut begann, beendet. Einfach nur bitter für den ehrgeizigen Youngster!.

Bereits im Sommer hatte sich Matte zu einem Wechsel nach Uelzen entschlossen. Vom Arbeitskollegen Nico Tiegs angesprochen und zum Probetraining eingeladen, fand der 19-Jährige großen Gefallen. Wobei der Youngster zugeben muss: „Das war schon ein gewaltiger Unterschied.“ Schließlich war Matte zuvor für den FC Ohretal („Wenn es passt, schaue ich mir nach wie vor die Spiele vor Ort an“) in der 1. Kreisklasse aktiv und stieg mal eben drei Spielklassen auf. Doch der Schritt war genau richtig. „Ich habe mich hier zum Stammspieler entwickelt, war bis auf ein Spiel – als ich gesperrt war – fast immer von Beginn an dabei“, berichtet der defensive Mittelfeldspieler stolz. „Allerdings muss man auch zu Hause viel machen. Ich bin zum Beispiel häufig von mir aus gelaufen, um so fit wie möglich zu sein“, beschreibt der 19-Jährige, der sich selbst als „Kämpfer“ bezeichnet: „Ich nehme die Zweikämpfe an, spreche viel auf dem Platz.“

Auch lag ihm vor gut einem halben Jahr ein Angebot aus Calberlah aus der Bezirksliga vor, doch der Youngster entschied sich für die SVT und die Landesliga. „Ich wurde sehr gut aufgenommen, der Verein ist auch insgesamt toll strukturiert“, so der Ohrdorfer. Vom Klassenerhalt ist der 19-Jährige jedenfalls auch ohne sein Mitwirken überzeugt: „Wir können das noch schaffen. Gerade zu Beginn der Saison haben wir unsere Chancen oft nicht genutzt, doch nun haben wir eine starke Vorbereitung mit guten Testspielen absolviert.“ Mindestens in der Landesliga möchte der Blondschopf unbedingt bleiben, sogar der Sprung in die Oberliga ist für ihn irgendwann durchaus denkbar. „Das liegt aber alles noch in weiter Ferne“, erklärt Malte Matte, der erst einmal so schnell wie möglich – in der laufenden Spielzeit wird es aber nichts mehr – auf den Platz zurückkehren möchte.

Auf diesem stand Niklas Wrede bislang noch nicht für die Teutonen – jedenfalls nicht in einem Pflichtspiel. Konnte er aber auch nicht, denn seit seinem Wechsel in der Winterpause bestritten die Hansestädter lediglich Vorbereitungspartien. In einer solchen gelang dem Offensivakteur beim 5:0-Erfolg gegen Wustrow prompt sein erster Treffer. Der Kontakt nach Uelzen kam – natürlich – durch Malte Matte zustande, der den ehemaligen Bolzplatz-Gefährten bei der SVT (Matte: „Offensiv war die Auswahl bei uns nicht allzu groß, also wurde ohnehin nach Namen gefragt“) empfahl.

„Eigentlich hatte er mich schon im Sommer gefragt, ob ich mitkomme. Nun möchte ich mich der Herausforderung stellen, in der Landesliga zu spielen“, erklärt der 23-Jährige, der in der Offensive, vorrangig im Angriff, beheimatet ist. Dazu wollte Wrede unbedingt mit seinem Kumpel zusammenspielen: „Im Nachwuchs hat das leider nicht geklappt, weil Malte jünger ist.“ Allerdings wird es in dieser Saison keine gemeinsame Partie der beiden Ohrdorfer mehr geben.

Seine ersten Wochen bei den Teutonen hätten für Wrede kaum besser verlaufen können. „Ich wurde sehr gut aufgenommen, es macht wirklich Spaß“, berichtet der Ohrdorfer. Er weiß natürlich, was jetzt zu tun ist: „Erst einmal muss ich mich hinten anstellen und im Training fleißig sein. Dann wird man sehen, ob es für mich reicht.“ Beim Unternehmen Klassenerhalt möchte der Stürmer gern kräftig mit anpacken. Denn das Ziel des Winter-Neulings ist es, dauerhaft und regelmäßig in der Landesliga („Das ist ja definitiv kein Zuckerschlecken, dazu auch sehr zeitintensiv“) zu spielen. Ein gutes Vorbild könnte sein Kumpel Malte Matte sein, der sich in Uelzen bis zu seiner Verletzung in Windeseile zur Stammkraft entwickelt hatte.

VON FLORIAN SCHULZ