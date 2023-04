Glattes Ergebnis: Radenbeck-Zasenbeck schlägt Platendorf

Von: Ingo Barrenscheen

Starke Leistung, aber zu wenig Ertrag: Michael Große und der TTC Wahrenholz verloren das letzte Saisonspiel 4:9. © Privat.

Radenbeck/Grasleben - Eine schöne Momentaufnahme. In der Tischtennis-Bezirksoberliga ließ der SSV Radenbeck-Zasenbeck dem TuS Platendorf keine Chance. Wahrenholz geht in Grasleben leer aus.

SSV Radenbeck-Zasenb. – TuS Platendorf 9:0

Tatsächlich doch noch einmal „eine schöne Momentaufnahme“ für den Tabellenvorletzten RaZa. Wobei Teamsprecher Jan Lemme das glatte 9:0 über das tapfere Schlusslicht TuS Platendorf, das trotz völliger Aussichtslosigkeit die Serie eisern durchzog, „nicht zu hoch hängen“ wollte.

Kein Schulterklopfen angesagt

Großartige Schulterklopfer seien daher nicht angebracht gewesen. „Die Saison haben wir trotzdem feuchtfröhlich ausklingen lassen“, meinte Lemme.

Nach dem perfekten 3:0-Doppelstart hätte sich für ihn selbst gegen Wolfgang Gertz das „vom Tableau her schwierigste Spiel“ ergeben. Immerhin hatte sein Widerpart eine gute Rückrunden-Bilanz verbucht.

Nachdem Lemme auf 5:0 gestellt hatte, war der Rest praktisch Formsache. Wobei Darius Heins bei seinem 3:1-Sieg noch kurz mit der Angst vor der eigenen Courage zu kämpfen hatte. Mit dem ersten Saisonerfolg vor Augen, hätte sich plötzlich der Kopf eingeschaltet. „Da werden die Arme ganz schwer. Aber er hat gut die Kurve gekriegt“, so Lemme.

Eine Bestandsaufnahme soll folgen

Nun will der SSV abwarten, ob die Zweite womöglich den Aufstieg in die Bezirksklasse klar macht, was das Kader-Gefüge für die neue Spielzeit beeinflussen würde.

Und dann eine „Bestandsaufnahme“ machen, wie es weitergehen soll. Da aus der Landesliga kein Team in die bisherige Staffel runterkommt, könnte RaZa eventuell doch noch Bezirksoberligist bleiben.

Wenn es denn vom Personal her Sinn macht.

Punkte: Lemme/Selent, Pörschke/Wichmann, Meyer/Heins; Pörschke, Lemme, Wichmann, Selent, Meyer, Heins.

TSV Grasleben – TTC Wahrenholz 9:4

Ein zwiespältiges Fazit zog der TTC Wahrenholz nach der finalen 4:9-Niederlage beim Vizemeister Grasleben. Zum einen hätte das Ergebnis getäuscht, meinte Teamsprecher Jens Wegmeyer.

„Einer der besten Saisonleistungen“

„Es war eine der besten Saisonleistungen von uns gegen einen starken Gegner. Da waren viele knappe Sätze dabei.“ Zum anderen sei das Team mit der Ausbeute von 16:20-Punkten zwar „sehr zufrieden, mit Platz sieben in der Tabelle aber weniger“.

Pech: Wahrenholz gewann nur eines von fünf Fünf-Satz-Matches – Thomas Meinecke unterlag nach 2:0-Führung sogar mit 13:15 im Entscheidungssatz.

Punkte: Bösche/Wegmeyer, Große/Fromhage; Bösche, Fromhage.